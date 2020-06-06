Arkadaşının burnunu ısırdı

Haber: C. Kutay Aykan

Olay bu gün saat 13.45 sıralarında Sümer Mahallesinde meydana geldi. İki arkadaş oldukları öğrenilen Y.G. ile M.K. arasında öğrenilmeyen bir nedenden dolayı ağız münakaşası başladı. Birbirlerine giren iki arkadaştan Y.G., arkadaşını pasifize etmek için bir hamle yaparak dişleriyle M.K.’nin burnuna dalarak, ısırarak kanlar içerisinde bıraktı.

Olay yerine çok sayıda yunus ekibi ile sağlık ekibi sevk edildi. Her iki kişide birbirinden davacı olurken, burnundan yaralanan ve kanlar içerisinde kalan M.K. ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine ötürülürken, arkadaşının burnunu ısırarak kanlar içerisinde bırakan Y.G.’da rapor almak üzere yunus ekiplerinin gözetiminde hastaneye götürüldü. Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.