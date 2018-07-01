Haber: Gönül Olutürk

İlimiz Sağlık Mahallesi'nde bir aile ev taşıyacağı sırada iddiaya göre arkadaşları M.E’den yardım istedi. Bunun üzerine yardıma giden M.E. iş bittikten sonra arkadaşının anahtarlarını gizlice aldı. Yeni adresine taşınan aile, evde bulunan bir kolye ile bir miktar paralarının kaybolduğunu fark ederek hırsız girdiğini düşündü. Bir süre sonra eşi işe gittiği sırada evin kapısının açıldığını duyan kadın, kapıya yöneldiği sırada eşyalarının taşınmasına yardım eden M.E. ile karşılaştı. Kadını karşısında gören M.E., kaçarak uzaklaştı. Kadın, yaşananları anlattığı eşiyle birlikte İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek M.E.'den şikayetçi oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri M.E.'yi gözaltına aldı. M.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.E.'nin emniyetteki ifadesinde, ailenin eşyalarını taşımasına yardım ettiği sırada evin anahtarını alarak kopyasını yaptırdığını, bu anahtarla tekrar içeri girmeye çalıştığını söylediği öğrenildi.