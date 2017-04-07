banner128

banner101

07 Nisan 2017 Cuma
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Arkadaşları ulaşamayınca 112’ye haber verdi

    Bolu’da Karamanlı Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde Kutlu Apartmanı’nda yaşayan Fehmi Ali Sözer (35), arkadaşları tarafından haber alınamayınca arkadaşları 112 Acil ve 110 İtfaiye ekiplerine haber verdi.

    07 Nisan 2017 Cuma 11:44
    Bu haber 73 kez okundu
    Arkadaşları ulaşamayınca 112’ye haber verdi
    Foto galeriye git

    Haber: Aysun Beykoz

    Olay, sabah saatlerinde Bolu’nun Karamanlı Mahallesi’nde meydana geldi. Hastane Caddesi üzerinde Kutlu Apartmanı’nda yaşayan ve engelli olduğu öğrenilen Fehmi Ali Sözer’den, arkadaşları haber alamayınca 112 Acil ve 110 İtfaiye ekiplerine haber verdi. Apartmanın 5’inci katındaki eve merdiven yardımı ile giren itfaiye ekipleri, sağlık görevlilerine kapıyı açtı. Kapı açıldıktan sonra içeri giren sağlık ekipleri Sözer’in sağlık durumunu kontrol etti. Sözer, sağlık ekipleri tarafından muayene edildiği sırada, “Bir şeyim yok. Bahar aylarında hep yaşadığım şey. Bu günlerde hep halsiz olurum” ifadelerini kullandı.

    Fehmi Ali Sözer, muayenesi yapıldıktan sonra diğer kontrollerinin de yapılması için Köroğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Anahtar Kelimeler: Bolu’da, Karamanlı, Mahallesi, Hastane, Caddesi

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu GERÇEKTEN FARKINDA MISINIZ?
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Aşk’la…
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR GENEL KURULUMUZU YAPTIK
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Son Başbuğ Alparslan Türkeş
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım "Sivil Örümceğin Ağında"
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Bolu’da “Telle Çivinin Aşkı”mı?..
  • Suat Tosun Suat Tosun TEKERLEME VE ENTELEKTÜEL GELİŞİM
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Biz böyle değildik!
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Meçhule doğru
  • Aydın Hitit Aydın Hitit A(R)MATÖR
  • RECAİ ÇAĞLAR RECAİ ÇAĞLAR YENİÇAĞA/REŞADİYE (2)
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER BEYAZ ATLI PRENSLER… DÜNYALI ERKEKLER…
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ TEK ADAM
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Mesajlar her yerde karşımıza çıkıyor…
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Kimin Terci Ne?
  • Nihal Eker Nihal Eker YALNIZ DEĞİLSİN
  • Makinist Makinist 28.128 SAAT
  • ÖMER ERU ÖMER ERU BAHAR GELDİ
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK HOCALI KATLİAMI
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Beraberlik, Kaybetmekten İyidir!
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş KÖMÜR ÇOCUKLARI
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129