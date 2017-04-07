Haber: Aysun Beykoz

Olay, sabah saatlerinde Bolu’nun Karamanlı Mahallesi’nde meydana geldi. Hastane Caddesi üzerinde Kutlu Apartmanı’nda yaşayan ve engelli olduğu öğrenilen Fehmi Ali Sözer’den, arkadaşları haber alamayınca 112 Acil ve 110 İtfaiye ekiplerine haber verdi. Apartmanın 5’inci katındaki eve merdiven yardımı ile giren itfaiye ekipleri, sağlık görevlilerine kapıyı açtı. Kapı açıldıktan sonra içeri giren sağlık ekipleri Sözer’in sağlık durumunu kontrol etti. Sözer, sağlık ekipleri tarafından muayene edildiği sırada, “Bir şeyim yok. Bahar aylarında hep yaşadığım şey. Bu günlerde hep halsiz olurum” ifadelerini kullandı.

Fehmi Ali Sözer, muayenesi yapıldıktan sonra diğer kontrollerinin de yapılması için Köroğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.