Arkadaşları yalnız bırakmadı



Haber: Erdal Tanrıverdi

Düzce'de devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti, sürücü yaralandı. Yusuf Can K'nin kullandığı 14 AU 069 plakalı traktör, D-100 kara yolunun Bolu Dağı Taşaltımevkisindeki alt yolda devrildi. Kazada sürücü ve arkadaşı Abdülkadir Dilsiz, ters dönen traktörün altında kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Dilsiz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bolu İzzet Baysal Anadolu Lisesinde öğrenim gören Abdulkadir Dilsiz’in, arkadaşları cenazesinde yalnız bırakmadı. Karabük’te defnedilecek olan Dilsiz’in cenazesine çok sayıda arkadaşı ve öğretmeni katıldı.