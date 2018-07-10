Haber: Ceylan Beykoz

Yapılan ihraçların OHAL rejimiyle birlikte süregelen hukuksuzluğun son halkası olduğunu vurgulayan Engin’in açıklaması şu şekilde:

“8 Temmuz 2018 tarihinde yayınlanan 701 sayılı KHK ile “Bu Suça Ortak Olmayacağız” adlı bildiriye imza atan Abant İzzet Baysal Üniversiteli Öğretim Elemanları Derneği ve Eğitim-Sen üyeleri Bahadır Aydın ve Selime Güzelsarı ile Eğitim-Sen üyelerinden Ülkü Güney ve Orhan Kayaüniversitedeki görevlerinden ihraç edilmişlerdir.

Bu ihraçlar, iktidarın ve yaklaşık iki yıldır devam eden Olağanüstü Hal rejiminin üniversitelere ve öğretim elemanlarına yönelik yaklaşımının ve süregelen hukuksuzluğun son halkasıdır. Arkadaşlarımız, tıpkı daha önceki ihraçlarda olduğu gibi, haklarında herhangi bir kesinleşmiş yargı kararı olmaksızın görevlerinden uzaklaştırılmışlardır ve bu uygulama, kanunlara da anayasaya da açıkça aykırı bir durum teşkil etmektedir.

OHAL’in kaldırılması, bundan sonraki sürecin OHAL mantığı içerisinde değil, hukuk devleti ilkelerine, yasalara ve anayasaya uygun olarak yürütülmesini gerektirmektedir. Dolayısıyla bu sürecin muhatabı OHAL komisyonları değil, evrensel hukuk kriterlerine göre yargılamada bulunacak mahkemeler olmalı, bağımsız yargı süreci işletilmelidir.

Hukuk devletinin, bağımsız yargının ve bir arada barış içerisinde yaşadığımız demokratik bir ülkenin inşası mücadelesiyle özgür, laik ve bilimsel eğitim mücadelesinin birbirinden ayrıştırılamayacağı açıktır. Biz eğitim ve bilim emekçileri, her türlü baskıya rağmen, bundan sonra da dayanışma içerisinde ve omuz omuza, gelecek güzel günler ve aydınlık bir Türkiye için mücadeleetmeye devam edeceğimizi bu vesileyle bir kez daha kamuoyuna bildiririz. “