Arkut Dağı yolu asfaltlandı   

Haber: C. Kutay Aykan

Gerede’nin dünyaya açılan kapısı konumunda olan ve turizm için çok değerli bir potansiyele sahip Arkut Dağı ziyaretçileri her dönem kendisine hayran bırakıyor.

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar’ın talimatı ile Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Arkut Dağı yolunda ilk olarak; keskin viraj ve kör noktaların bulunduğu yolda yapılan genişletme çalışmaları tamamlandı. Genişletme çalışmalarının sona ermesi ile birlikte Arkut Dağı yolunda asfalt çalışmaları da hızla başlayarak kısa sürede tamamlandı.

Gerede Belediyesi tarafından yapılan asfalt çalışmaların tamamlanması ile birlikte; Arkut Dağı ve bölgede bulunan yaylaları ve kamp bölgelerini yaz ve kış aylarında ziyaret eden binlerce yerli ve yabancı turistler daha nezih ve ferah seyahat konforuna ulaşmış olacaklar.

Arkut Dağı yolunda tamamlanan asfalt çalışmalarının yanı sıra; şehrin ihtiyaç duyulan ve vatandaşlar tarafından gelen talepler doğrultusunda belirlenen noktalarda yama ve iyileştirme çalışmaları da sürüyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Mustafa Allar; ’’İlçemizin ve bölgenin gözbebeği; 5 şehir yaylamızı, Arkut Kayak Merkezi ve Kayak Okulunun yolunu kapsayan Arkut Dağı yolunda yapılan genişletme çalışmalarının tamamlanmasından sonra başlatılan asfalt çalışmalarımız tamamlandı. Yapılan çalışmaların tamamlanması ile birlikte Arkut Dağı’na çıkacak yerli ve yabancı turistlerimiz ile İlçe halkımız daha kaliteli bir seyahat konforuna ulaşmış olacaklar. İlçemizin her noktasında çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun’’ dedi.

Vatandaşlar teşekkür etti

Asfalt atılan güzergâhı kullanan yerli ve yabancı vatandaşlar yapılan çalışmanın çok güzel olduğunu dile getirirken, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar’aArkut Dağı Yoluna atılan asfalttan dolayı ve yaptığı başarılı çalışmalarından dolayı teşekkürlerini ifade ettiler.