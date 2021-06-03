Arkut Dağı yolu genişletilecek

Haber: BMA

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar’ın talimatı ile Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Arkut Dağı yolunda ilk olarak genişletme çalışmaları başladı. Keskin viraj ve kör noktaların bulunduğu yolda yapılan genişletme çalışmaları bir çok noktada tamamlanarak son aşamaya geldi. Genişletme çalışmalarının tamamlanması ile birlikte Arkut Dağı yolu için Gerede Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından sıcak asfalt ihalesine çıkılacak. Gerede Belediyesi tarafından yapılan çalışmaların sona ermesinin ardından Arkut Dağı’na çıkacak yerli ve yabancı turistler daha nezih ve ferah seyahat konforuna ulaşmış olacaklar.

Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2021, 11:45