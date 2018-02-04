HABER: BMA

Kar kalınlığının yaklaşık 1 metreye ulaştığı Arkut Dağı Kayak Merkezi’nde, tatilciler kışın keyfini doyasıya çıkarıyor. Sezonu açan Kayak Merkezi bugüne kadar birçok misafir ağırladı ve ağırlamaya devam ediyor. Her yıl Kayak Federasyonu tarafından da çeşitli yarışmaların yapıldığı Arkut Kayak merkezi çok tercih edilen yerlerden biri haline geldi.

Sömestr tatili için Arkut Dağı Kayak Merkezi ve Esentepe’ye akın eden tatilciler, ulaşımın kolay olması ve ilçe merkezine en yakın kayak merkezi olması sebebiyle İlçemizi tercih ediyor.

Kayak antrenörü ve Kayak Milli Takım Hocası Haydar Çetinkaya yaptığı açıklamada “Kayak sezonunun en uzun sürdüğü kayak merkezlerinden biri olan Arkut dağında sezonun açıldığı günden bu yana kayak severler tarafından yoğun ilgi gördü. Kar yağışının devam etmesi sayesinde verimli bir sezon geçiriyoruz. Muhtemelen Nisan gibi sezonu kapatmayı hedefliyoruz. Arkut Dağı Kayak Merkezi, sahip olduğu pistleri ile kayaksaverlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor. Özellikle uzunluğu ile dikkat çeken kayaklı koşu pisti heyecan seven yabancı turistleri Gerede’ye çekiyor. dedi.

Belediye Başkanı Mustafa Allar ise yaptığı açıklamasında “Gerede Arkut Dağı Kayak Merkezi marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. En büyük avantajlarımızdan birisi orman içersinde köknar ağaçlarının doyumsuz güzelliği eşliğinde kayak yapıyor olmak. Kayağı hiç bilmeyenler için, kayak sporunun pahalı olduğunu düşünenler için en ideal kayak merkezi Arkut. Ve özellikle hocalarımızın fedakârca çalışmaları neticesinde inşallah Geredeli bir kızımız Ayşenur Duman Güney Kore’de düzenlenecek kış olimpiyatlarına katılacak. Ben; kendisini, ailesini ve hocalarını tebrik ediyorum. Kayakseverleri de Gerede Arkut Kayak Merkezine davet ediyorum” dedi.