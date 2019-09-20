Armağan Adnan Erdoğan, gitmiyor

Haber: C. Kutay AYKAN

1990-1997 yılları arasında ilimizde başarılı bir şekilde görev yapan ve 2017 yılı Ağustos ayında Bolu İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan, o günden bu yana da başarılı bir şekilde görevini yerine getiren Armağan Adnan Erdoğan, yeni kararnameden etkilenmedi.

Gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzalayacağı, Emniyet Müdürleri kararnamesine çevrilirken, yeni kararname doğrultusunda Bolu İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan’ın ataması yapılmayarak ilimizde başarılı bir şekilde görevini sürdürmesine devam edecek. Bolu halkı ve teşkilatı tarafından sevilip sayılan Emniyet Müdürü Erdoğan’a başarılarının devamını diliyoruz.