Armut toplamak isterken canından oluyordu

Sağlık Mahallesi’nde evinin bahçe girişinde bulunan ağaçtan armut toplamaya kalkan 55 yaşındaki kadın, çıktığı dalın kırılması sonucu, topladığı armutlarla birlikte yere düştü. Armut ağacından düşen kadının, ailesi tarafından ağaca çıkmaması için defalarca uyarıldığı öğrenildi.

Armut toplamak isterken canından oluyordu

Haber: C. Kutay Aykan

Olay saat 12.00 sıralarında Sağlık Mahallesi Acun Sokak üzerinde bahçeli bir müstakil evin önünde yaşandı. Ağaca çıkmaması konusunda defalarca uyarılan ve bu uyarılara kulak asmayan 55 yaşındaki Sare Erdoğan, yanında bulunan poşet içerisine armutları topladıktan sonra, üzerine bastığı dal bir anda kırılınca, topladığı armut ve kırılan dalla birlikte aşağıya düştü.

Erdoğan acılar içerisinde kıvranırken, olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Ambulans içerisinde yapılan ilk müdahalenin ardından talihsiz kadın, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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