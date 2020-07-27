Arpa skandalında teknik rapor çıktı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Edinilen bilgiye göre, bazı çiftçiler tarlalarına ekmek üzere Dörtdivan Tarım Kredi Kooperatifi’nden arpa tohumu satın aldılar. Satın aldıkları arpayı tarlalarına eken çiftçiler Temmuz Ayı geldiği halde arpaların büyümemesinden şüphelenerek Dörtdivan İlçe Tarım Müdürlüğü’ne başvurdular. İlçe Tarım Müdürlüğü yetkililerinin araştırmalarının ardından arpaların kışlık arpa olduğu ve bundan dolayı büyümediği anlaşıldı. Arpaların kışlık arpa olmasının anlaşılmasının ardından olaya el koyan Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü’nün hazırlamış olduğu raporlarda üretici haklı bulundu.

Hazırlanan bu teknik rapor çiftçilerin elini güçlendirirken, üreticilerin yapması gereken iki seçenek olduğu belirtildi. Çiftçiler uzman görüşü doğrultusunda toplu bir şekilde gidip Tarım Kredi Kooperatifi ile mağduriyetlerinin giderilmesi için görüşmeleri gerekiyor. Eğer görüşmeden sonuç alınamaz ise ivedi bir şekilde Gerede Adliyesine toplu ya da bireysel dilekçe ile müracaat ederek hukuki bir süreç başlatabilecekleri belirtildi. Teknik rapora istinaden Tarım Kredi Kooperatifi hem mahkeme masraflarını karşılamak durumunda kalacaktır hem de üreticilerin mağduriyetlerini gidermek durumunda kalacaktır.

Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2020, 15:37