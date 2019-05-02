Arşiv yangını araştırılacak

21 Kasım 2018 tarihinde, Bolu Belediyesine ait arşivde çıkan şaibeli yangının araştırılması için Belediye Başkanı Tanju Özcan talimat verdi. Yangını araştırması için Destek Hizmetleri Müdür Vekili M. Fatih Kaplan görevlendirildi.

Arşiv yangını araştırılacak

Haber: C. Kutay AYKAN

Seçimlere dört ay kala belediyeye ait arşiv deposunda, neden çıktığı belli olmayan büyük bir yangın yaşanmış ve çok sayıda özel ve gizli dosyaalevlere yenik düşmüştü.Bolu olaydan sonra dönemin Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ise yanan evrakların önemli olmadığını belirtmişti. Yine o dönemde CHP Bolu Milletvekili olan Tanju Özcan’da bu konunun kesinlikle araştırılması gerektiğini ve yanan evrakların nasıl bir değeri olduğunun Bolu halkıyla paylaşılması gerektiğini vurgulamıştı.Ne var ki o dönem başkan olan Yılmaz, bir heyet kurup yangının çıkış nedeni araştırmamıştı.

31 Mart yerel seçimlerinde koltuğu devralan Tanju Özcan, talimat vererek derhal konunun araştırılması ve rapor halinde sonucun bildirilmesi talimatını verdi. Bu görev de Destek Hizmetleri Müdür Vekili M. Fatih Kaplan’a tebliğ edildi.Kendisiyle görüştüğümüz Kaplan, “Edindiğiniz bilgi doğrudur. Bana bu görev başkan tarafından bu gün tebliğ edildi. Hemen bir ekip kurup yarın sabahtan itibaren çalışmalara başlayacağım. İtfaiyeden de destek alacağız. Ayrıca, tüm kamera kayıtları da incelenecek. Yanan evrakların neler olduğunu kısa sürede tespit edip, rapor halinde başkanımıza takdim edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2019, 15:49
Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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