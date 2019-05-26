Arslan’dan sert açıklama

Haber: C. Kutay AYKAN

Bolu Belediye önünde yağmur altında, işten çıkartılan 97 işçiyle bir araya gelen Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan’a işten çıkartılar bir işçinin küçük kızı çiçek verirken, genel başkanda küçük kız çocuğuna oyuncak bebek hediye etti.

Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP’yi eleştiren Başkan Arslan şunları söyledi;

Bugün itibariyle Hak-İş'e bağlı sendikalarımızda 12 bin 900 arkadaşımız sendikalarından istifa ettirilmiştir. Baskılar devam etmektedir. İşin en ilginç tarafı henüz toplu sözleşmelerin müzakereleri devam ederken, toplu sözleşme görüşmeleri devam ederken bunlar yapılıyor. Bir yönüyle de işçiler toplu sözleşmesiz bırakılarak mağdur edilmek isteniyor. Bunu yapanlar ağırlıklı olarak CHP'li ve HDP'li belediyeler. Şu anda karşılaştığımız tablonun büyük çoğunluğunu bunlar oluşturmaktadır. Milletin önünde söyledikleri ile yaptıklarının birbirlerine uymadıklarını geçmişte de yaşadık. Ama tekraren ifade ediyorum ki sayın Kılıçdaroğlu'nun ve sayın HDP yetkililerinin söyledikleri sözlerin arkalarında durmalarını istiyoruz. CHP'li ve HDP'li belediyelerde üyelerimize yönelik bu baskıların bu tehditlerin sayın CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu buradan bir kez daha uyarıyoruz. Bu söyledikleriniz arkasında durmanızı istiyoruz. Taahhütlerinizi yerine getirmenizi istiyoruz."

CHP GENEL MERKEZİNE KADAR YÜRÜYECEĞİZ

​Mücadelelerini işçiler geri işe alına dek sürdüreceklerini belirten Mahmut Arslan, Ramazan Bayramı'ndan sonra Bolu'dan Ankara'ya CHP Genel Merkezine kadar 'Adalet Yürüyüşü' başlatmayı planladıklarını belirterek, "Bu işçilerimiz işine dönene kadar, işlerine kavuşana kadar Hak-İş olarak, Hizmet-İş olarak bu mücadeleyi bırakmayacağız. Amacımız işimize, aşımıza sahip çıkmak veya yeniden dönmektir. Belediye başkanımız bizi duyarsa, bizi anlarsa, bizi görüp adım atarsa, bu arkadaşlarımız işe geri dönerse buradaki çadırı biz törenle kaldırırız. Ama bu yapılmazsa Sayın Kılıçdaroğlu'nun her zaman yaptığı gibi kamuoyuna verdiği güzel güzel mesajlardan bir tanesi de Ankara'dan İstanbul'a Adalet yürüyüşüydü. Günlerce devam etmişti. Adalet istiyoruz diye. Biz de Bolu Belediyesi'nde adalet istemek, arkadaşlarımızın haklarının verilmesini ve bu haklarıyla işe dönmelerini sağlamak adına gerekirse planladık inşallah. Bu süreci Bolu'dan Ankara'ya kadar yürüyerek Cumhuriyet Halk Partisi önünde bu yürüyüşü tamamlamak üzere plan yapıyoruz. Asla teslim olmayacağız. Asla bunların baskılarına boyun eylemeyeceğiz. Bunların işçi ile emek ile alın teri ile, insan hakları ile alakalarının olmadığını bir kez daha gördük. Bu sahte sözlerin, sahte demokratik lafların kamuoyunu aldatmaya yönelik söylenen bütün sözler burada ortaya çıkmış oluyor. CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı buradan son kez uyarıyoruz; "Gel yanlış yapma" diyoruz. Bu adamlar gerçekten gözlerini karartmışlar. Bunlardaki hınç, bunlardaki nefreti anlamak mümkün değil. O kadar büyük bir nefret, o kadar büyük bir suçlama ile geliyorlar ki. Arkadaşlarımızın kendilerine meramlarını anlatmasına izin vermiyorlar. İşçilerle bile muhatap olmuyorlar" dedi.

TEMELLİ Mİ ? TEMELSİZ Mİ?

Arslan, HDP'nin sözcüsü Sezai Temelli'yi ve HDP'li belediyeleri de eleştirerek, "HDP'nin sözcüsü temelli midir temelsiz midir seçim öncesinde şu ifadeyi kullanıyor; biz mücadelemizi radikal demokrasi etrafında ördük. Radikal demokrasi de farklılıklarımızla birlikte demokrasi etrafında yan yana durmaktır. Ey Temelli sen acaba yan yana durdukların gerçekten sadece emeklerinden alın terinden başka sermayesi olmayan, sadece emeği için mücadele eden işçilerle mi yan yana durmak yoksa teröristlerle mi yan yana duruyorsunuz? Anladığımız kadarıyla onların yan yana durdukları teröristler ve terör örgütlerinin yandaşları. Başta Mardin olmak üzere pek çok belediyede ne yazık ki üyelerimiz yine baskıyla istifa ettiriliyor. Bazıları da işten çıkartılıyor. O kadar gemi azıya aldırdılar ki bunlar şehit çocuğunun bile işte çalışmasına tahammülleri kalmadı" dedi.