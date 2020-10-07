 Artık ameliyata gerek yok!

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde daha önce karaciğer, safra kesesi veya pankreastaki sorunları teşhis ve tedavi etmek için ameliyatla gerçekleştirilen çözümün yerine ERCP yöntemi başladı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hastane Başhekimi Doç. Dr. Muhammed Nur Ögün, “ERCP, ameliyata gerek kalmadan endoskopi ile karaciğer, safra kesesi veya pankreastaki sorunları teşhis etmek ve tedavi etmek için kullanılan etkin bir yöntemdir. ERCP’nin en sık yapılma nedeni safra yollarında taş bulunmasıdır. ERCP işlemi; safra kesesinde oluşan taşın ana safra kanalına düşmesi sonucu ortaya çıkan tıkanıklığı gidermek için yapılır. Bunun dışında safra yolları ve pankreas tümörleri, safra yolları darlığı, bazı pankreas hastalıklarında da ERCP yapılması gerekebilir” dedi.

HAFTANIN HER GÜNÜ ERCP HİZMETİ ALINABİLECEK

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Muhammed Nur Ögün açıklamasının devamında ayrıca safra yollarında bulunan taş çıkartma, kitleye bağlı darlıklarda stent uygulama ve tanısal örnekleme için kullanılan ERCP hizmetini Gastroenteroloji Polikliniğinde halkın hizmetine sunduklarını belirterek, “Safra yollarından şikayeti olan hastalar bugüne kadar il dışında bulunan daha büyük merkezlere gitme durumunda kalabilmekte iken, artık bu işlem hastanemizde yapılarak hastalarımızın mağduriyeti giderilmiş oldu. Hastalarımız artık ilimizde haftanın her günü rahatlıkla ERCP hizmetini alabilirler” ifadelerini kullandı.