Artık Bolu’da kısıtlandı

Haber: N. Halid Altundal

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen genelgede salgının illerdeki seyrine göre İl Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirilebileceğini bildirmişti. Bakanlık genelgesinin ardından Bolu Valisi Ahmet Ümit konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Vali Ümit açıklamasında, sokağa çıkma kısıtlaması getirildiğini bildirdi. Ümit kararı, “Pandemi sebebiyle hastanelere yatan hastalarımızın önemli bölümü 65 yaş ve üzeri kişilerden oluştuğundan salgından daha iyi koruyabilmek amacıyla il genelinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız her gün sadece 10-16. saatleri arasında sokağa çıkabileceklerdir” ifadeleriyle paylaştı.

Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2020, 16:43