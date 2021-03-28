Artık cumartesi açacaklar

Haber: C. Kutay Aykan

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilimizde Pazar günleri sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Pazar günleri faaliyet gösteren ancak yasak nedeniyle dükkanlarını açamayan galerici esnafı yeni bir karar aldı. En yoğun zamanını Pazar günü geçiren galericiler bir araya gelerek imza topladılar. Galericiler aldıkları karar gereği artık Cumartesi günleri açık olacaklarını ilgili makamlara bildirdiler.

Geçtiğimiz Cumartesi günü dükkanlarını açan galericiler koronavirüs tedbirlerine riayet ettiklerini belirttiler. Esnaf, galericiler sitesine gelecek araba meraklısı vatandaşları da maske mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarmayı ihmal etmedi.

Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2021, 14:48