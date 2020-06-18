Haber: Volkan Yılmaz

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 Haziran itibariyle normalleşme süreci ile birlikte İl Genel Meclisi’de toplantılarına başladı. 15 Haziran’da gerçekleştirilen ve birçok gündem maddesinin görüşüldüğü toplantının sonunda açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkan Vekili Erhan Beykoz Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanan bir kararla artık Düzce’den Abant’a yol olacağını söyledi.

“ARTIK DÜZCE’DEN ABANT’A YOL OLACAK”

Bu kararın ardından Bolu Abant arasında faaliyet gösteren esnafın zarar göreceğini ve batıdan gelecek ziyaretçilerin Bolu’ya uğramayacağını belirten Beykoz “Nisan ayı içinde Bolu’yu ilgilendiren çok ciddi bir karar alındı. Karar şu; Samandere Sinekli Yaylası Abant üzerinde yaklaşık 4 km’lik bir yolda 13 milyon lira bedelle bir ihale yapıldı. Artık Düzce’den Abant’a yol olacak. Bu konu hakkında yol çalışmaları başladı. Yol üzerinde bulunan ve kesilmesi gereken ağaçlar işaretlenmeye başlandı. Kısa sürede bitirilecektir. Bu karar Sayın Cumhurbaşkanımızın onayı ile yürürlüğe girdi ve çalışmalar başladı. Bu aşamadan sonra çok bir şey yapılabileceğini sanmıyorum ama bu konu ile ilgili bir çalışma yapılmasını ve Abant Bolu arasındaki esnafı yakından ilgilendiren bu konu ile ilgili bir açıklama yapılmasını talep ediyorum. Ayrıca İstanbul’dan ve batıdan gelebilecek ziyaretçilerin Bolu’yu görmeden Abant’a gireceği gerçeği de ortada. Konu ile ilgili nasıl bir açıklama yapacaksınız bunu da bilemiyorum. Bununla ilgili gerekirse milletvekillerimize giderek bir bilgi alalım” dedi.

“BU İHALENİN İPTAL OLMASI DÖRTDİVANIN YAKLALŞIK BİR YIL GERİYE GİTMESİDİR”

Beykoz ayrıca Tekke barajı ihalesinin de iptal ile ilgili de açıklamalarda bulunarak “Bir diğer konuda tekke barajı ile ilgili. Tekke barajının ihalesi iptal oldu. Yasadan aldığı güçle müteahhit oradan çekildi. Yüzde 80-85 civarında bitirildi burası. Onun üzerinde birde isale hattı, arıtma istasyonu ve ham suyun ihalesi yapılacak. İki tane ihale daha yapılması gerekiyor. Sanırım baraj ihaleye çıktı ama yukarıda kurulması gereken istasyon ihaleye çıkmadı. Bu ihalenin iptal olması Dörtdivan’ın yaklaşık bir yıl geriye gitmesidir. Buradan çıkacak suların 24 tane köyümüze içme suyu, Yeniçağa’ya, Gerede’ye içme suyu ve Gerede Deri Sanayiye de ham su olarak gönderilecektir. Bununla konu hakkında da bir çalışma yaparak meclis olarak öncü olursak Bolu için iyi bir iş yapmış olacağımızı düşünmekteyim” şeklinde konuştu.