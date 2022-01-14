ARTIK EVDEN ÇIKMASI LAZIM !

( Ses kaydı birazdan eklenecek )

Aslında yazar olan fakat para kazanamadığı için özel eğitimli bakıcı sertifikası alan 45 yaşlarında bir adam. İlk işi için başvurduğu yerde annesiyle birlikte yaşayan 21 yaşlarında tekerlekli sandalye kullanıcısı bir gencin evine gider. Gencin annesi her gün işe gitmek zorunda olduğu için oğluyla ilgilenmesi onun ihtiyaçlarını gidermesi için bir bakıcı tutmak istediğini söyler bakıcı ile her konuda anlaşırlar. Sıra tekerlekli sandalye kullanıcısı gençle tanışmaya gelir. Annesi oğlum gel der. Tekerlekli sandalye kullanıcısı genç akıl sağlığı yerinde değilmiş gibi hareketler yaparak tekerlekli sandalyesini bakıcı adamın üstüne sürer. Bakıcı adam bu durum karşısında irkilir telaşlı bir şekilde anneye döner. “ Ne oldu acaba kullandığım parfümden mi etkilendi “ deyince Annesi gülümseyerek oğlum yapma şunu bak bu arkadaşı da kaçıracaksın diye seslenir. Tekerlekli sandalyedeki genç kahkaha atmaya başlar. “ Annesine akıl sağlığı yerinde olmayanlar parfümden etkileniyormuş der.” Bakıcı adamda niye böyle bir şey yaptın diye sorar? Annesi “kusura bakmayın onun espri anlayışı hepimizden değişik bu yüzden bakıcılarla pek anlaşamaz. Yani bakıcıları çileden çıkarır. Umarım siz anlaşırsınız” der ve bakıcı adama ne yapacağını anlatır.

Şu ilaçları vereceksin, şu saatte televizyon izler. Şu saatte yemek yer. Her hafta Perşembe günü saat 14.00 da şu parka gider. Bunların dışına çıktığın zaman kriz geçirebilir der. Bakıcı adam belirli bir süre annenin dediklerini yaptı. Tekerlekli sandalyedeki genci gözlemledi ve tekerlekli sandalyedeki gencin her gün eline bir harita alıp bir şeyler işaretlediğini fark etti.

Tekerlekli sandalyedeki gence bu haritayı niye işaretlediğini sordu. Tekerlekli sandalyedeki genç her zamanki gibi esprili tavrıyla televizyonda gördüm. Büyük çemberle işaretlediğim yer dünyanın en derin çukuru diğer işaretlediklerimde güzel kızların bulunduğu yerler diye cevaplar. Bunun üzerine bakıcı adam oraları televizyondan değil canlı gözle görmek ister misin? Sorusunu sorar.

Tekerlekli sandalyedeki genç bu soruya cevap vermez çünkü hiç arkadaşı yoktur. İnsanlardan çekinen biridir. Bakıcı adam konuyu annesiyle konuşur. Bakın oğlunuz isterse ve sizde izin verirseniz oğlunuzu haritada işaretlediği yerlere götürebilirim der. Annesi önce hayır böyle bir yolculuğa izin veremem benim oğlum geceleri cihaz olmadan nefes alamıyor. Sonra ilaçları var. Ona yolculukta nasıl bakacaksın, başına bir şey gelirse diye izin vermez.

Bakıcı adam: bakın efendim bize minibüsü verin. Yol güzergâhındaki tüm hastanelerin ve sağlık kuruluşlarını işaretlerim. Size de gün içinde 3 saatte bir telefon eder bilgi veririm. Oğlunuzun artık evden çıkmaya ihtiyacı var. Hiç arkadaşı yok. Böyle olmaz bırakın bir hafta onu gezdireyim der. Tam bu sırada tekerlekli sandalyedeki genç gelir. Annesi ona sorar gitmek istiyor musun? Genç çekingen bir şekilde Evet gitmek istiyorum der.

Ertesi gün bakıcı adam minibüsü hazırlar haritayı, ilaçları ve gencin ihtiyaç duyacağı aletleri minibüse yerleştirir gençte akülü aracıyla minibüse biner. Yolculuk başlar. Yolda hiç yemediği yiyecekleri yer. Görmediği yerleri görür. Benzinci de rastladıkları otostopla bir yere gitmek isteyen güzel bir kızı arabaya alırlar tekerlekli sandalyedeki genç ile kız arkadaş olurlar. Hatta tekerlekli sandalyedeki genç bir akşam kızı yemeğe bile çıkartır…

Evet, arkadaşlar size izlerken çok eğlendiğim “Kayıp Şeylerin Bakım Kılavuzu” isimli filmi anlatmaya çalıştım. Biliyorum en heyecanlı yerinde kestim ama merak eden varsa bir zahmet bu filmi izlesin. Bu arada filmi izlerken aklıma birkaç soru takıldı. İzin verirseniz paylaşmak istiyorum. Türkiye’de niye engellilere yardımcı olmak için eğitilen kişiler yok? Örneğin bakım parası diye bir şey verip adeta “Özellikle annelere sen evinde otur çocuğuna bak diyeceğinize “ filmde anlatıldığı gibi özel eğitimli yardımcılar yetiştirilemez mi? Bu özel eğitimli arkadaşlarımızı çeşitli nedenlerle engellenen arkadaşlarımızın eğitimi ve bakımı ile ilgilenmelerini sağlanamaz mı? Bakın bu sorular çok önemli eğer amaç engelleri aşmaksa doğru soruları sorup cevapları doğru vermeliyiz. Bu yüzden ne olur bu soruları birazcık düşünelim.

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Meryem Coşkunca – Bolçi’nin Katkılarıyla Bolu Olay Gündem Gazetesi Konuşan Yazılar…