Artık ilçelerde de hizmet verecek

Haber: Esra PERÇİN

Bolu Merkez’de Refika Baysal Toplum Sağlığı Merkezi, İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kanser Erken Teşhis Merkezi (KETEM) ve İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesinden sonra, şimdi de ilçelerde Dörtdivan Toplum Sağlığı Merkezi ve Göynük İlçe Devlet Hastanesi olmak üzere Bolu ilinde toplam 6 noktada sigara bırakma poliklinikleri hizmet vererek daha çok kişiye ulaşılmaya çalışılıyor.

Dörtdivan Toplum Sağlığı Merkezi ve Göynük İlçe Devlet Hastanesi’nde halkın hizmetine sunulan ve aktif bir şekilde hizmet veren sigara bırakma polikliniklerinde sigarayı bırakmak ve sağlıklı bir yaşama adım atmak isteyen herkese gerekli bilgilendirme ve hizmet veriliyor.

Sigara Bırakma Polikliniklerinde alanında uzman hekim ve sağlık çalışanlarıyla, başvuran kişinin bu süreçte neler yapması gerektiği, öneriler ve tedavi olarak her hizmet aktarılarak kişiye destek bir anlayış ile sigarayı bırakması sağlanıyor. Bolu İl Sağlık Müdürlüğü her geçen gün artan sigara bırakma polikliniği sayısı ile gerek Merkezde gerekse ilçelerde daha çok kişiye ulaşabilmeyi hedefliyor.