Haber:Kasım ŞAHİN

Çeşitli etkinliklerin yapıldığı festivalde Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Eskişehir Mihalıççık ilçesi Belediye Başkanı İsmail Uysal, Kıbrısçık Belediye Başkanı Doğan Dağ, Trabzon Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın katıldı. Festivalde tanıtım standı açan Kıbrıscık Belediyesi vatandaşlar tarafından ilgi ile karşılandı. Festivalde ilçemizi bizzat temsil eden Kıbrıscık Belediye Başkanı Doğan Dağ, “Dün Beypazarı Belediyesi ile kardeşlik protokolü imzaladık. Beypazarı belediyesi ile Eskişehir Mihalıçcık ve Seyitgazi belediyeleri ve Trabzon Maçka belediyeleri de protokol imzaladılar. Biz de güzel bir tanıtım standı açtık. Her zamankinden daha fazla kardeşliğe ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde anlamlı bir imza attığımızı düşünüyorum. Komşu ilçe Beypazarı Belediyemizle kardeş olmaktan mutluyuz. Bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Uluslararası Beypazarı ve Yöresi Kültür Turizm ve Tarih Festivalinin de bölgemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.