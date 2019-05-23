Artık laboratuvarı da var

Haber: Birol Ertunç

Bolu İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesinde daha önce verilemeyen laboratuvar hizmeti nedeniyle hastaların tetkikleri diğer hastanelere gönderiliyordu. Bu sebeple hem zaman hem de emek kaybı yaşanıyordu. Ancak Bolu İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Emin Demirkol ve Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Erdal Dilekçi’nin çalışmaları neticesinde Bolu İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir laboratuvar kurularak, hastalara beklemeden laboratuvar hizmeti verilmeye başlandı. Bu laboratuvar sayesinde hastaların tahlilleri başka hastanelere gönderilmiyor, hastanenin kendi bünyesinde bakılıyor, hastalar bekletilmiyor, hatalar en aza indiriliyor, zaman kaybedilmiyor ve israfın da önüne geçilmiş oluyor.

Bolu İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi sadece fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında değil, hastanelerine başvuran hastaların her türlü ihtiyaçlarını ve konforunu düşünerek çalışmalarına devam ediyor.