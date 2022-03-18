Artık litre başı 20 kuruş değil 1 TL verilecek!

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kırsal kalkınma destekleri kapsamında destek sağlamaya devam ediyor. Süt üreticilerinin artan maliyetlerin karşısında duramadığı şu dönemde çiğ süte litre başına 20 kuruş veren Müdürlük artık 1 lira verecek. Çiğ süt desteğinde yapılan bu düzenleme 3’er aylık dönemler halinde ele alınarak yeniden değerlendirilecek.

“SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN KORUNMASI AMACIYLA…”

Üreticilere hayırlı olmasını dileyen Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama, “Çiğ sütte litre başı 20 kuruş destekleme ödemesini artan üretim maliyetleri ve sürdürülebilirliğin korunması amacıyla 1 Mart 2022 tarihinden geçerli olmak üzere 1 TL’ye çıkarıyoruz” ifadelerine yer verildi.