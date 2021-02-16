Artık maske takmayanlar cezadan kaçamayacak

Haber: G. Deniz Bakır

Bolu'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske takmayan bir kişi, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesine aykırı davrandığı gerekçesiyle idari para cezasına çarptırılmış, itiraz üzerine ceza sulh ceza mahkemesince iptal edilmişti. Adalet Bakanlığı’nın kanun yararına bozma istemi üzerine dosya Yargıtay 19. Ceza Dairesine gelmişti. Bakanlığın başvurusunu kabul eden Yargıtay, sulh ceza mahkemesi kararını 14 Aralık 2020'de bozmuştu. Kararda, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nda maske takma tedbiri veya yükümlülüğünün bulunmadığına işaret edilmişti.

Bu eylem nedeniyle Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince yaptırım uygulanamayacağı sonucuna varılan kararda, maske takmayanlara Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi kapsamında "emre aykırı davranış" nedeniyle para cezası uygulanabileceğine karar verilmişti.

Yargıtay 19. Ceza Dairesinin, maske takmayanlara ceza verilmesine ilişkin 14 Aralık 2020 tarihli kararına, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 12 Ocak 2021'de itiraz etti. İtirazda, somut uyuşmazlıkta Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesinin uygulanacağı belirtilerek, daire kararının kaldırılması istendi. İtirazı kabul eden Yargıtay 19. Ceza Dairesi, 14 Aralık 2020'de verdiği kararını kaldırdı.

Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2021, 16:42