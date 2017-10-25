Haber: BMA

Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) ile Moldova Komrat Üniversitesi arasında, Mevlâna ve Erasmus Değişim Programları çerçevesinde, öğretim elemanı ve öğrenci değişimini öngören protokol imzalandı.

Rektörlük Toplantı Odasında gerçekleştirilen törende, protokol metinleri, Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ve Komrat Üniversitesi Rektörü Doç. Dr. Serghei Zaharia tarafından imzalandı.

Protokol; iki üniversitenin Ziraat fakülteleri arasında öğretim elemanı ve öğrenci değişiminin yanı sıra, AB ve benzeri projeleri koordine etme, ortak sempozyum, kongre vb. bilimsel çalışmaları düzenleme, öğrenci stajları ve kitap basımı gibi akademik konuları da kapsıyor.

İmza töreninde, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Vahdettin Çiftçi ve Prof. Dr. Erol Ayaz ile Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Karadeniz de hazır bulundu.