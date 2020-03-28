Artık oralarda yasak!

Haber: Ceylan Beykoz

İlk olarak Çin’de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs şuan tüm dünyaya yayılmış durumda. Son olarak ülkemizde de görülen ölümcül koronavirüs için tedbirler en üst seviyeye getirildi. Koronavirüsün yayılmasını ve sosyal mesafe kuralına uymak için daha önce milli parklar ve ormanlık alanlarda piknik yapmak yasaklanırken, Bolu Valiliği Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı ile piknik ve mesire alanlarına girişler yasaklandı. Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “BOLU VALİLİĞİ Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı( 26.03.2020 tarih 13 sayılı karar) Gereğince İlimizde Bulunan Tüm Korunan Alanlarımızda Hizmet Geçici Süreliğine Durdurulmuştur. Alanlarımıza Giriş Bu Gün İtibariyle Yasaklanmıştır” ifadelerine yer verildi.