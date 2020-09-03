Artık resmen Beypiliç Boluspor

Haber: Volkan Yılmaz

Bolu Atatürk Stadı’nda gerçekleşen imza törenine; Boluspor Başkanı Abdullah Abat, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, , Beypiliç Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Tanrıkulu, Beypiliç Yönetim Kurulu Üyesi Teoman İnal, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, Boluspor Yönetim Kurulu üyeleri ve taraftarlar katıldı. İmza töreni öncesinde taraftarlar, Başkan Özcan ve Boluspor ile Beypiliç Yönetim Kurulu üyelerine hayırlı olsun temennisinde bulundular. İmza töreninde ilk olarak konuşan Bolu Belediye Başkanı Özcan, Boluspor’un zor günlerinde verdikleri katkının Bolu halkı tarafından unutulmayacağını temenni ederek, “Bugün arzu ettiğimiz gibi yapamıyoruz. Eğer Covid ile ilgili kısıtlamalar olmasaydı emin olun bu imza törenine binlerce taraftar gelirdi. Bugün Bolusporumuz için, Bolu için bana göre çok hayırlı bir gün. Beypiliç bizim en önemli değerlerimizden bir tanesi. Dolayısıyla böyle bir değerin Boluspor’a katkı anlamında ismini vermesi, bizler açısından çok değerli kıymetli oldu. Bu süreçte başkan ile birlikte Hamdi Bey’i ziyaret ettik. Enine boyuna anlattık. ‘Biz bir değerlendirelim, Sait Bey ile de konuşalım’ dedi. Sağ olsun Sait Bey’in de büyük destekleri oldu. Ben bütün Beypiliç ailesine, yönetim kurulu üyelerine Bolu halkı adına şükranlarımı sunuyorum. Boluspor’un bu zor günlerinde verdiğiniz katkıyı Boluspor taraftarı ve Bolu halkımız hiçbir zaman unutmayacaktır. Beypiliç Boluspor ismi Bolusporumuza, Beypiliç anonim şirketimize, Bolumuza ve Türk futboluna hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Başkan Özcan’ın ardından konuşan Beypiliç Yönetim Kurulu Üyesi Teoman İnal, Boluspor’a katkı sağlamanın gurur verici olduğunu söyleyerek, “Bizlerde Beypiliç olarak Boluspor’a bir katkı sağlamanın bir gururunu yaşıyoruz. İnşallah o yıl bu yıl olacak. İnşallah daha güzel günlerde, daha sağlıklı günlerde birlikte olmak dileğiyle. Bu imza da hem Beypiliç’e hem Bolumuza hem de Bolusporumuza hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

İmza töreninde son konuşmayı yapan Abdullah Abat ise, Beypiliç ile yapılan işbirliğinin Boluspor’u daha iyi noktalara getireceğine inandığını belirterek, “Bugün burada belki yıllardır beklenen birlikteliğin imzasını atmak için bulunuyoruz. Bu noktada Belediye Başkanımı Tanju Özcan’ı, Hamdi Tanrıkulu ve Sait Koca başta olmak üzere tüm Beypiliç yönetim kuruluna şükranlarımı sunuyorum. Gerçekten Boluspor’un maddi anlamda sıkıntıya düştüğü bu yıl bize can suyu olacak bir sponsorluk anlaşmasına imza atacağız. Bu konuda Hamdi bey’in Boluspor’a olan ilgisini, Beypiliç’in Boluspor’a olan desteklerini hepimiz biliyoruz. Ama bu yıl çok farklı bir şekilde destek verdiler. Bunun için Beypiliç ailesine çok teşekkür ediyorum. Bir tarafımız eksik. Taraftarımız pandemi dolayısıyla maçlarımıza ilk yarı giremeyecek. Ama biliyorum ki, onların gönülleri, yürekleri bizimle beraber. Çünkü biz onlar varsa varız. Yoksa futbolun da, sporun da hiçbir anlamı yok. Bunun için bu sene farklı bir sene olacak. İnşallah biz elimizden geleni yapacağız. Takımımızda şuanda tamamlanmak üzere. İnşallah sezona iyi bir başlangıç yapıp öyle devam edeceğiz. Bundan sonrada hep birlikte güçlü bir şekilde Bolusporumuzu temsil ederek, hem Beypiliç ismini hem Bolusporumuzun ismini daha iyi noktalara getireceğiz. Ben tekrar desteklerinden dolayı Beypiliç ailesine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından taraflar, Boluspor’u ‘Beypiliç Boluspor’ yapan imzaları attı. Daha sonra Abdullah Abat, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, , Beypiliç Yönetim Kurulu Üyeleri Hamdi Tanrıkulu ve Teoman İnal, sahaya inerek orta yuvarlak içinde birbiri ile paslaştı.

İmza töreni; yöneticiler ve taraftarların birlikte tezahürat etmesi ile sona erdi.