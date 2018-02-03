Haber: Semih Baykal

İyi Parti Bolu Merkez İlçe Olağan Genel Kongresi, Kurucu İl başkanı Mehmet Aydın’ın, delegelerin ve yüzlerce üyenin katılımıyla parti binasında gerçekleşti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kongrede 30 Kasım 2017 tarihinde il başkanı ve Genel Merkez tarafından Merkez İlçe Kurucu Başkanlığına atanan Ahmet Yılmaz bir konuşma yaptı. Konuşmasında Yılmaz; “Değerli arkadaşlarım; ülkemizin bütün değerleri tahrip olmuştur. 15 yıldır ülkemizi cebberruh devleti gibi yöneten bir iktidarın varlığının hepimiz farkındayız. Bu iktidarın sonucunda halkımızın büyük özverisiyle kurulan İYİ Parti bir güneş gibi doğdu. Halkımızın büyük teveccühü ile önce yerel seçimler ve sonrasında cumhurbaşkanlığı seçimlerinden büyük bir başarıyla çıkacağımıza yürekten inanıyorum. Genel Başkanımız Meral Akşener hanımefendinin de söylediği gibi, partimizi iktidara taşıyacağız, iktidar olacağız. Bu vesile ile çok değerli İYİ Partili gönüldaşlarım bizlere çok büyük görevler düşüyor. Çok çalışacağız, çalmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacağız. Katılım gösterdiğiniz için teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum” dedi.

“ARKADAŞLARIMIZ PARTİMİZE SAHİP ÇIKTI”

Konuşmasının ardından faaliyet raporunu okuyan Yılmaz; “Değerli arkadaşlarım biliyorsunuz 30 Kasım 2017’de il başkanım ve genel merkezimiz tarafından merkez ilçe başkanlığı görevine atandım. Hemen akabinde, çok hızlı bir şekilde çalışmalara başladık, ilçe yönetimini oluşturduk çünkü zamanımız dardı, kısa zamanda büyük sonuçlar almak için etkili bir kurucu yönetime ihtiyacımız vardı. Birbirinden değerli arkadaşlarımız partimize sahip çıkarak, kurucu merkez ilçe yönetimini oluşturdular. Gerekli işlemleri tamamlamamızın ardından hemen üye kayıtlarına başladık. Üye kayıt çalışmalarımız tüm hızıyla sürerken kongre kararı aldık ve bunun arkasından genel başkanımızın katılımı ile parti binamızın açılış programını başarıyla gerçekleştirdik” diye ifade etti.

“2019 SEÇİMLERİNDE İKTİDAR OLACAĞIZ”

Siyasi konuşmalar bölümünde konuşan kurucu İl Başkanı Mehmet Aydın ise şunları söyledi; “bu kongreler sivil toplum örgütlerinin, siyasi partilerinin bayramıdır ve toyudur. Öncelikle bayramımıza hoş geldiniz. İYİ Parti 25 Ekim 2017 tarihinde resmi olarak kuruldu. Kendisini milli merkezde kabul eden, toplumun tüm kesimlerini sağcısını solcusunu, kendisini Türk milleti olarak kabul eden, terör örgütlerinin çizgisi dışında kalan herkesi bir bütün olarak kabul edip kucaklayan bir parti olarak kurulduk. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener de ki bu bir iktidar, kadın hareketidir dedi. Biz iktidarı inşallah önce kadınlar sonra gençlerimiz ve kendisini cesur kabul eden bütün iyi insanlarla birlikte inşallah iktidar olacağız diye kuruldu. Partimiz kurulduktan sonra 10 Kasım 2017 tarihinde Kurucu İl başkanı olarak atandım. 10 Kasım’dan beri Bolu genelinde İYİ Partiye gönül veren insanlarımızla istişare ederek Merkez İlçe teşkilatlarını kurduk. Bu iktidar yolunda tek tek demokrasimizin sembolü olan bu kongrelerimizi yerine getirdikten sonra dinamik bir şekilde inşallah seçimlere hazırlanacağız. Partimizle ilgili kurulamaz dediler ama kurulduk. Şimdi de diyorlar ki seçimlere giremez. Biz her türlü önlemimizi alıp seçimlere de gireceğiz. 2019 seçimlerinde sizlerin destekleriyle iktidar olacağız” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından gerçekleşen seçimde Merkez İlçe Kurucu Başkanı Ahmet Yılmaz, delegelerinin oylarıyla seçilmiş başkan oldu.

İşte Başkan Ahmet Yılmaz’ın yönetimi

Yönetim Kurulu Asil Üyeler: Abdurrahim Akdaş, Asiye Sarıhüseyinoğlu, Ayhan Eroğlu, Cemal Gülderen,Emrullah Batar, Erdal Akalın, Erkan Tokbağ, Ertürk Gök, Hatice Özsakallıoğlu, Hüseyin Cahit, Murat Güler, Nezahat Özer, Nizamettin Gençler, Nurhan Körpe, Orhan Kara, Recep Yıldız, Sebahattin Uluer, Harun Karadeniz, Yıldırım Akbulut, Meryem Ertan, Raif Yaşar, Barış Dişli, Engin Öztürk, Mehmet Korkmaz, Savaş Bakırcı, Suat Orhan, Seda Akçan, Cahit Akkoç, Sevgi Yılmaz, İsmail Tayşi, Semiha Can

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler: Suat Yerlikaya, Mevlüt Yılmaz, Emine Dere, Aynur Kalaycı, Gülşen Cebe, İsmail Ceylan, Kamil Kıraç, Kemal Baş, Vedat Özkan, Yusuf Göktepe, Nizamettin Aydemir, Muammer Düğmeoğlu, Anıl Aracı, Sadettin Yıldırım, Ahmet Hitit, Sedat Gürbüz, Rabia Rüzgar