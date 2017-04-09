Haber: BMA

AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, 1990'lı yıllardan bu yana konuşulan fakat bir türlü gerçekleştirilemeyen mülkiyeti İl Özel İdaresi'nde bulunan ve Karacasu'da Hamam Çayırı olarak bilinen bölgede yap-işlet-devret modeli ile inşa edilecek Termal Wellness Spa Otel'in temel atma töreni öncesi Bolululara davette bulundu. Milletvekili Ercoşkun, yaptığı davet açıklamasında, "Karacasu ve Bolu'nun geleceğini etkileyecek bir büyük yatırımın temelini daha Bilim, Sanayi ve Ticaret Bakanımız Faruk Özlü'nün de katılımıyla hep birlikte atacağız. Yarın saat 15.00'te gerçekleşecek temel atma törenin de tüm Bolu'yu görmek istiyoruz. Çünkü söz değil, icraat zamanı. Bunu da yarın herkese göstereceğiz" diye konuştu.

BOLU TURİZMİ VE EKONOMİSİNE REFERANDUM ÖNCESİ YATIRIM MORALİ

Milletvekili Ercoşkun, açıklamalarının devamında ise, "Geçtiğimiz dönemlerde ihale süreçlerindeki sıkıntılardan dolayı bugüne kadar bir mesafe alınamamıştı. Bugüne kadar hem Karacasu, hem Bolu'nun turizm hedefleri anlamında çok önemli bir bölgesi olan Karacasu Hamam Çayırı, İl Özel İdaresi tarafından geçtiğimiz süreçte yap-işlet-devret modeli ile ihale edildi. Büyük Abant Oteli'ni başarılı bir şekilde çalıştırmaları sebebiyle Bolu'nun yakından tanıdığı Altındağ İnşaat firması bu ihaleyi aldı. Yap-işlet-devret modeliyle hayata geçecek otel işinde tüm bürokratik süreçler ve gerekli her türlü izinler tamamlandı. Şimdi de önemli bir referandum öncesi, Allah'ın izniyle, Türkiye ve Bolu'nun geleceğini etkileyecek bu büyük yatırımın temelini atacağız. Tüm Bolu'yu bekliyoruz" dedi.