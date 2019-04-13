Artık “T.C. Bolu Belediyesi” yazacak



Nisan ayı ikinci oturumunu gerçekleştiren Bolu Belediye Meclisi’nde Meclis Üyesi Tahsin Mert Karagöz’ün önerisinin ardından Belediye Başkanı Tanju Özcan T.C. ibaresinin tabelaya eklenmesi talimatını verdi.

Haber: Gönül Olutürk

Bolu Belediye Meclisi Nisan ayı 2. oturumu geçtiğimiz gün Belediye Meclis Üyeleri ve basın mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildi. Oturumun ana gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından dilek ve temenniler kısmına geçildi. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan Cumhuriyet Halk Partili Belediye Meclis Üyesi Tahsin Mert Karagöz, 31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından ülkemizde bazı belediye başkanlıklarının yaptığı uygulamayı örnek göstererek Bolu Belediyesi tabelasında Türkiye Cumhuriyeti(T.C.9 ibaresinin getirilmesini talep etti.

Karagöz konuyla ilgili konuşmasında,”2013 yılının sonlarına doğru önce bankalarda, Sağlık Bakanlığı’nda ve devletin tüm kurumlarından kaldırılmış olan bizim de vatandaşı olduğumuz Türkiye Cumhuriyeti’nin kısaltılması olan ibaresi T.C.’nin tekrardan şanlı Bolu Belediyesi’nin tabelasında yer almasını rica ediyorum. Çünkü bunun örneklerini dün akşam arkadaşlarımızla istişare de ettik. Antalya, Adana, Bilecik, Ankara, Mamak’da bu uygulama başladı” ifadelerini kullandı.

Karagöz’ün bu önerisi CHP Grubundan büyük alkış alırken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise öneri hakkında meclis kararı almaya gerek olmadan uygulanma talimatı verdi.

“TABELADA BU İBAREYİ İSTİYORUZ”

Bolu Belediye Başkanı Özcan, Meclis Üyesi Karagöz’ün önerisi sonrası şunları söyledi: ”Bu öneri için Tahsin Mert Karagöz kardeşimize teşekkür ediyoruz. Ben de o zaman talimatımızı veriyorum. Bu zaten meclis kararı alınmayacak bir karardır. Pazartesi gününe kadar tabelada bu ibareyi istiyoruz.”

Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2019, 14:04