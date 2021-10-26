Haber: C. Kutay Aykan

Haftasonu Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşen İYİ Parti 4. Yıl kutlamalı büyük bir coşkuyla gerçekleşti. İYİ Parti Bolu Teşkilatından gerçekleşen etkinliğe yüksek katılım sağlandı. Partililerin buluştuğu etkinlikte heyecan ve dayanışma duygularının yüksek olduğu görüldü. Gerçekleşen etkinlik sonrası değerlendirme yapan İYİ parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş 4 yıl önce “Cesurlar hareketi” olarak başlayan siyasi mücadelelerini kararlılıkla yürütmeye devam edeceklerini söyledi. Gerçekleşen kongre sonrası değerlendirme yapan İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş emin adımlarla yılmadan yollarına devam edeceklerini söyledi. Örnekbaş “Sonu ölüm bile olsa sözümüzde durmaya söz veriyoruz” dedi.

İYİLİKLE YAŞAYANLARA SELAM OLSUN

Örnekbaşparti etkinliğinde Genel Başkan Meral Akşener’in kürsüden yaptığı konuşmaların ardından şu değerlendirmeleri yaptı

“4 yıl önce “Cesurlar hareketi” olarak başlayan mücadelemiz, yol arkadaşlarımızın gösterdiği gayretle vatandaşımız tarafından görülmüş ve İYİ Parti’yi bu millet bağrına basmıştır. Bu ülkenin cesurları ve iyilerinin önüne nice zorluklar çıkardılar.Bizi bu günlere getiren yüce Allah’a şükürler olsun. 4 Yıllık çabamızla bir dönüm noktasına ulaştık. Ülkemiz artık yeni bir çağrıyı bekliyor. Ülkemizde yaşayan her yaş ve sosyal konumda olan vatandaşlarımız can kulağıyla bizleri dinliyor. Adalet erlerine, iyilikte yarışanlara, iyilikle yaşayanlara selam olsun. Artık vakit İYİ Parti vaktidir.

ŞİMDİ ONLAR DÜŞÜNSÜN!

Artık vakit İYİ Parti vaktidir. Tüm hazırlıklarımızı, tüm çalışmalarımızı, bu iddia doğrultusunda yaptık. Milletimiz de, bu gerçeği görüyor ve emin adımlarla iktidara yürüyoruz. Artık biz hazırız. Genel Başkanımız Meral Hanım’ın dediği gibi “Şimdi onlar düşünsün!” Bizim anlayışımızda, iktidar olmak demek, sorumluluk almak demektir. Hizmet demek, refah demek, huzur demek, mutluluk demektir. O nedenle; biz geldiğimizde, bizden öncekiler gibi olamayız, olmayacağız. Kimse merak etmesin.

SÖZ VERİYORUZ!

Genel Başkanımızın 4. Kutlu buluşmamızda her birimize sorduğu sorulara buradan sizlerin aracılığı ile ben ve parti çatımızın altında yan yana yürüdüğümüz bütün arkadaşlarım kardeşlerim ve büyüklerimle birlikte bir kere daha sözümüzü tazeliyoruz

Devlet malına, yetimin hakkına, emanetçi olup; Ömer’in yolunda, emin ve güvenilir siyasetçiler olmaya, söz veriyoruz.

Bir mazlum için, bin zalime karşı durmaya, söz veriyoruz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı yolda, gösterdiği hedefe, durmadan yürüyeceğinize, söz veriyoruz.

Cumhuriyetin, temel değerlerini, korumaya ve kollamaya söz veriyoruz.

İnsanlarımıza, aşk ile, sevgi ile, muhabbet ile bakıp, tüm farklılıklarıyla, onlara kucak açmaya, söz veriyoruz.

Milletimizin kutsalı, onuru, özgürlüğü ve mutluluğu yolunda, gerekirse cefa çekmeye, söz veriyoruz.

İyilikle dirilmeye ve iyilikte diretmeye, söz veriyoruz.

Kızıl elmaya giden, kutlu ülkümüz uğrunda, gücünüzün yettiği ufka kadar, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener Hanımefendi ile yürümeye, söz veriyoruz.