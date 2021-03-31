Artış korkunç boyutta

Sağlık Bakanlığı, illere göre 7 gün her 100 bin kişide görülen korona virüs güncel vaka sayılarını yayımladı. Verilere göre Samsun, İstanbul, Yalova, Giresun ve Sinop 100 bin kişide en çok korona virüs vakası görülen iller oldu. Bolu için açıklanan sayış ise adeta dudak uçuklattı. Sağlık Bakanlığı, 20-26 Mart’a ait il bazında her 100 bin kişide görülen korona virüs güncel sayılarının yayımlandığı listede Bolu’nun karşısında 183,61rakamını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Verilere göre Şırnak, Siirt, Şanlıurfa, Mardin ve Van 100 bin kişide en az korona virüs vakası görülen iller oldu. Haftalık verilere göre ilimiz ve çevresinde vaka sayıları şöyle açıklandı. Ankara: 184,29, Bartın:136,20, Bilecik: 227,69, Bolu: 183,61, Burdur: 82,74, Bursa: 159,68, Çankırı: 247,88, Düzce: 123,33, Karabük: 106,32, Zonguldak: 126,01.”

Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2021, 09:50