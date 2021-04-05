Artışın sebebi ne?

Haber: Ceylan Beykoz

İlimiz Bolu’da son 3 hafta vaka artışları tavan yaptı ve çok yüksek riskli illerin arasına girmesi gözleri korkuttu. Koronavirüs vaka sayıları tablosuna göre günlük vaka sayısı 40 bin kişiyi aşmış vaziyette. Bunun sebebini vatandaşlarımıza sorduk. Koronavirüsün Allah tarafından bizlere verildiğini vurgulayan Afgan uyruklu vatandaş sözleriyle dikkat çekti. İşte vatandaşlarımızın söyledikleri;

Afgan uyruklu vatandaş Hacı Mohammed, “insanların günahlarına karşılık virüs Allah tarafından verildi. Erkekler annelerini istemiyor kızlar annelerini bırakıyor çok günahlar var Allah tarafından ortaya çıktı bu virüs. İnsanların günahları çok” diyerek insanlığa sitemde bulunurcasına bir söyleyişte bulundu.

Musa Özkan, “Hükümetin tedbir almaması ikincisi Bolu’dan 1500 kişi gitmiş Ak Parti kongresine bunlar Türkiye’nin bütün geneline yaydılar bunu harita sarıydı kırmızı oldu. Ben buna hükümetin beceriksizliğinden başka bir şey demem. Koronavirüs aşısını oldum bunun faydalı veya zararlı olduğu hakkında bir şey diyemem bunu bekleyeceğiz göreceğiz. Bir sonra ki vaka açıklamalarında bolu yeniden yükselecek kongreye 1500 kişi gitmişiz bütün Bolu’da yayılacak bu virüs” dedi.

65 yaş üzeri vatandaşımız Fahri Sak konuyu “Milletin dikkat etmemesi. Belediye önünde bir cenaze töreni vardı baktım ki kimse kurallara uymuyor millet birbiriyle iç içe duruyor. Günlük vaka sayıları 40 bin değil 50 bin, 60 bin olur bu gidişle. Fahrettin Koca çok dürüst bir adam korona virüs aşısını oldum çok rahatım şuan kendimi güvenli hissediyorum. Vaka sayılarında tamamen düşüşe geçmemiz için en az 3 hafta, 4 hafta tamamen kapanması lazım benim görüşüm böyle. Halkımız çok bilinçsizleşti maskesini burnunda takan insanlara da bir şey diyemiyorum yaşım 71 gençliğimde olsam bertaraf etmek isterim kurallara uymayanları” diyerek esprili bir dille durumu anlattı.

Cemil Afacan “ bireysel olarak dikkat edilse bu kadar yükselmez birazda ‘bana bir şey olmaz’ kafasıyla ciddiye almıyoruz bence. Bolu ara tampon bölge olduğu için gelip giden fazla onun için ben vaka sayılarında düşüş olacağını pek tahmin etmiyorum” dedi.

Emral Yıldız, “pazarlarda temas daha fazla oluyor kapanması lazım bir müddet. Aşı olmayı düşünmüyorum gençlere etkisi olduğu yönünde bir duyum aldık. Yasaklar varken vaka sayıları düşüktü, yasaklar kalktı tekrardan yükselişe geçti inşallah düşer” ifadelerine yer verdi.

Artışın sebebi toplu taşıma, işyerleri, fabrikalarda insanlar iç içe diyerek sözlerine başlayan Hayrettin Özcan, “Bu koronavirüsün çaresi aşı ülkenin yüzde 60’ı yüzde 50’si bu aşıyı olmazsa bu sene sıkıntılı geçer. Vaka sayıları, kongreler olduğu müddetçe, toplu taşıma ve fabrikalar devam ettiği sürdüğü zaman düşmez. Her yerde insanlar iç içe böyle olmaz” dedi

Süreyya Altok, “Virüslerdeki artışın sebebi dikkatsizlik bu şekilde giderse vaka sayıları artışa geçer. Kafelerde falan görüyoruz vatandaşlar iç içe maske yok mesafe yok temizlik yok” dedi.

Kemal Özdemir, “Koronavirüs vakalarının artmasının sebebi insanlar hep iç içe toplu şekilde mesafesiz duruyorlar biz bu hastalığı yenmek istiyorsak birbirimizden uzaklaşmamız lazım. Mesafe, hijyen, temizlik ben işim olmadığı müddetçe çarşıya gelmem ama görüyorum ki kahvehanelerde, çay ocaklarında, parklarda herkes toplu şekilde böyle devam ederse bu hastalık geçmez. Biz kendimiz yayıyoruz bu virüsü. Herkesin aşı olmasını istiyorum olalım da kurtulalım şu illetten çoluğum çocuğumla tokalaşamıyorum uzaktan selamlaşıyorum eskiden böyle bir şey yoktu biz hep kendimiz yapıyoruz”

Emekli vatandaş Yaşar Sönmez, “Halk kendini korumuyor, devamlı geziyor, yakın samimiyetten kaynaklanıyor. Bana göre esas sebep kongreler. Koronavirüs aşılarını oldum yine de tedbiri elden bırakmadan dolaşıyoruz bizim yaşımız yüksek biz kritik kategorideki insanlarız dikkat etmemiz lazım. Virüs geçecek inşallah” dedi.

Lise öğrencisi Emir Terzi, “insanların sosyal mesafe kurallarına uymaması, maskesiz gezmesi ve kapalı ortamlarda insanların rahat bir şekilde durması bana kalırsa. Aşı yaptırmayı düşünüyorum. Kısıtlamalar gelene kadar vaka artışları devam edecektir” diye durumu ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2021, 09:23