Artistik Cimnastik Kadın Milli Takımı’nın Bolu kampı başladı

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu'da kampa giren Artistik Cimnastik Kadın Milli Takımı, 11-14 Ağustos'ta Almanya'da düzenlenecek 2022 Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası için güç depoluyor.

Karaçayır Mahallesi'ndeki Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nda antrenörleri Mergül Güler Yılmaz gözetiminde günde çift antrenman yapan milli sporcular, hazırlık sürecinin ardından Almanya'nın Münih kentine gidecek.

Antrenör Yılmaz yaptığı açıklamada, şampiyonanın kendileri için önemli olduğunu belirterek, "Çünkü takım olarak ilk 13'e girmemiz gerekiyor ki Dünya Şampiyonası'nda yarışabilelim." dedi.

Yoğun bir sene geçirdiklerini ifade eden Yılmaz, "Kızlarımızın durumunu değerlendirmek gerekirse genel itibarıyla iyi gidiyorlar. Onlar da büyük çıkış yakaladı. Umarım erkeklerle birlikte biz de o büyük başarıyı elde ederiz." şeklinde konuştu.