Arzu Aydın BAİBÜ’nün bütçesini açıkladı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinin (BAİBÜ) 2022 yılı bütçesini Bolu Ak Parti Milletvekili Arzu Aydın tarafından sosyal medya hesabından duyruldu.

Arzu Aydın BAİBÜ’nün bütçesini açıkladı


Haber: S. Özge Yücel

“Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin 2022 Yılı Bütçesi: 446 milyon 284 bin TL olarak belirlendi.

AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, bütçeyi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Aydın paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Bolu Abant İzzet Baysal Üniversite’mizin 2022 Yılı Bütçesi: 446 milyon 284 bin TL! İlimize, üniversitemize, öğrencilerimize ve ülkemize hayırlı olsun!”

BAİBÜ’nün resmi internet sitesinde üniversitede, öğrenci sayısı hakkında, “17 fakülte, 1 Enstitü, 1 yüksekokul, 8 Meslek Yüksekokulu ve 19 araştırma merkezi bulunmaktadır. Üniversitemizin bu birimlerinde görev yapan bin 509 öğretim görevlisi, 757 idari personel ve 30 bin 582 öğrenciyle kaliteli ve çağdaş eğitim ortamı sunmanın gururunu yaşamaktadır” ifadeleri yer alıyor.

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