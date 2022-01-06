Haber: S. Özge Yücel

TBMM Dilekçe Komisyonu bünyesinde kurulan Sosyal Kooperatifçilik Alt Komisyonu Kapsamında İsrafın Önlenmesine Yönelik Uygulamaların Araştırılması ve Yaygınlaştırılması Alt Komisyonu, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın başkanlığında toplandı.

Arzu Aydın, alt komisyonun geçtiğimiz yılın Ekim ayında ilk toplantısını yaptığını belirterek, bugün de toplantıların 4'üncüsünün yapıldığını ifade etti.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Seda Ekmen Özçelik de " Türkiye'de Sosyal Kooperatifler: Mevcut Durum Analizi" konulu bir sunum yaptı.

Özçelik, sosyal kooperatiflerin ilk kez 1970'li yıllarda Avrupa'da ortaya çıktığını söyledi.

Türkiye'de 2000'li yıllarda gündeme geldiğini anlatan Özçelik, " Türkiye'de mevzuatta sosyal kooperatifler adı altında bir kooperatif türü bulunmamaktadır. Ama Ticaret Bakanlığının yetki alanına giren kadın girişim kooperatifleri, eğitim kooperatifleri gibi kooperatifler sosyal olarak sınıflandırılabilir." dedi.

Arzu aydın soyla medya hesabından yaptığı paylaşımda “TBMM Dilekçe Komisyonunun Sosyal Kooperatifçilik Kapsamında İsrafın Önlenmesine Yönelik Uygulamaların Araştırılması ve Yaygınlaştırılması Alt Komisyon toplantımızda Doç.Dr. Seda Ekmen Özçelik'ten ülkemizdeki mevcut sosyal kooperatiflerin analizinin yapıldığı sunumu dinledik” ifadelerini kullandı.