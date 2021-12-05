Arzu Aydın, Kadınlarla Bir Araya Geldi



Haber: Uğur Balaban

AK Parti Bolu Milletvekili Av. Arzu Aydın, Parti ayrımı gözetmeksizin ilimizde ve ilçelerimizde seçilerek göreve gelen Belediye Meclis Üyeleri, İl Genel Meclis Üyesi, Muhtarlar, Muhtar Azaları ve siyasi partilerin Kadın Kolları Başkanlarını akşam yemeğine davet ederek fikir alış verişinde bulundu.

AK Parti Bolu Milletvekili Av. Arzu Aydın gerçekleşen programda; “Biliyoruz ki, kadın toplumun en etkili, yönlendirici, birleştirici ve koruyucu unsurudur. Kadının ilerlemesi sosyal adaletin bir şartı olmakla birlikte sadece bir kadın sorunu değildir. Bu konu, sürdürülebilir, adil ve kalkınmış bir toplumu inşa etmenin tek yolu olup, politik, sosyal, ekonomik, kültürel ve çevresel güvenliği başarmanın da ön koşuludur. Demokratik, ileri bir toplum için, kadınların güçlendirilmeleri, etkinlik alanlarının genişletilmesi, eğitim, istihdam, sağlık, siyaset, hukuk vb. alanlarda eşit fırsat ve olanaklardan faydalanabiliyor olmaları dolayısı ile büyük önem taşımaktadır. Tüm dünyada tartışılan kadın kimliği, ülkemizde ırksal, kültürel, etnik, dini, ve benzeri farklılıkları içerisinde algılanmakta ve bu farklılıkları ile gerek sosyal gerek siyasal hayatımızı zenginleştirmektedir, Bu zenginlik sadece demokrasimizi güçlendirmemekte aynı zamanda toplumsal ahengimizi de ortaya koymaktadır, Osmanlıdan günümüze bu çeşitlilik ve kimlik zenginliğini yaşayan ülkemizde kadınlar, erkeklerle birlikte sosyo-kültürel, siyasal tarihimizin inşa ve ihyasında büyük roller üstlenmişlerdir. Unutulmamalıdır ki, istiklal savaşının Nene Hatun’u, Halide Edip Adıvar’ı, Halime Çavuş’u, bizim kadınlarımızdır. Tarih bu konuda bize şöyle seslenir; Kadının müdahil olmadığı, kafasında yer bulmadığı, hiçbir sosyo-kültürel ve siyasal hareket başarıyı yakalayamaz.” şeklinde konuştu.

“BAŞÖRTÜLÜ KADINLARIMIZ SEÇTİ ANCAK SEÇİLEMEDİ”

Hakkın tam manasıyla kullanılmasının AK Parti döneminde önünün açıldığını da ifade eden Aydın; “Bugün özellikle altını çizmek istediğim bir konu var. Biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti’nde kadınlara seçme ve seçilme hakkı tam 87 yıl önce Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından verildi. Ancak bu hak yıllardır yanlış uygulayıcılar yüzünden bir eksikliği de beraberinde taşıdı. Seçilen kadının inancından ötürü ötekileştirilmesi nedeniyle bu hak eksik uygulandı. Başörtülü kadınlarımız seçti ancak seçilemedi. Tam 79 sene sonra gecikmiş hakkın verilmesinde başta Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a ve hükümetimize tüm kadınlar adına huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum.” dedi.

“TÜM SEÇİLMİŞ KADINLARA ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM”

Katılan herkese teşekkür eden Milletvekili Av. Arzu Aydın; “İnşaallah istişare ve diyalog kanallarımızı açık tutarak ilimiz ve ülkemiz için görüşmeye ve buluşmaya devam edeceğiz. Bugün buraya gelerek davetimize icabet eden tüm seçilmiş kadınlara şükranlarımı sunuyorum.” şeklinde konuştu.

Tanışma, karşılıklı fikir alış-verişi ve Bolu ile ilgili düşüncelerin paylaşıldığı program, Milletvekili Aydın’ın katılımcılara Gerede derisinden yapılan hediyeleri takdim etmesi ile sona erdi.