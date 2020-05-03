Arzu Aydın, Kısa Çalışma rakamlarını paylaştı

Haber: N. Halid Altundal

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından firmalara yönelik “Kısa Çalışma Ödeneği” programı hayata geçirildi. AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, bu kapsamda ilimizde programdan faydalanan firma ve kişi sayısını açıkladı.

Milletvekili Aydın yaptığı açıklamada, “İlimizde ‘Kısa Çalışma Ödeneği'nden’ yararlanan firma sayısı 1.907, yararlanan kişi sayısı 20.035. Bununla beraber, 16 Mart tarihinden sonra işten çıkarılan, çalıştığı gün sayısı az olduğu için işsizlik maaşı almaya hak kazanamayan ve yine aynı şekilde kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayanlar için şu anda E-devlet üzerinden müracaatlar alınıyor. Bu durumda olan çalışanlarımıza aylık 1180 lira olarak yapılacak ödeme kısa süre içinde başlayacak” ifadelerine yer verdi.