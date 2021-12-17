Arzu Aydın muhalefeti eleştirdi



Haber: S. Özge Yücel

TBMM Genel Kurulu’nda 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi üzerine konuşma yapan AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, muhalefet partilerinin yaptıkları konuşmaları ağır bir dille eleştirdi.

“Söylemler aslında gelecek olan eylemlerin göstergesidir”

Milletvekili Aydın, muhalefet partilerinin kaotik bir tablo üreterek psikolojik iklimi bozmaya çalıştıklarını dile getirerek başladığı konuşmasında; “Sayın milletvekilleri bütçe görüşmelerinde hiç değişmeyen muhalefet anlayışının, bunalım taktiği denebilecek durumlarıyla doğurabilecekleri siyasi sosyal etkileri hesaplamadan kaotik bir tablo üreterek psikolojik iklimi bozmaya çalıştıklarını üzülerek görmekteyiz. Bu üzüntümüz, muhalefetin içi boş, muallak, duruma göre evrilmeye müsait ‘geliyor gelmekte olan’ söylemi nedeniyle katlanarak artmaktadır. Zira söylemler aslında gelecek olan eylemlerin göstergesidir.

Bu belirsizlik, her konuşmalarında dostlarımız ile geleceğiz ifadesini kullananların dostlarının kim olduğunu söylemekten imtina etmesinden kaynaklanmaktadır. Bu dostlar acaba, muhalefeti güçlendirmemiz lazım diyen ve büyükelçiler üzerinden destek veren ‘dış bedhahlar mıdır?’ ya da yerel seçimlerde Hdp’li vekilin, ‘belediye başkanları bilecekler ki seçilmişlerse bizim oylarımızla seçilmişlerdir’ lafzından yola çıkarak acaba Hdp midir diye sormak geliyor insanın aklına. Yine insan dostlarını niye saklar ki diye de düşündürüyor. Eğer dostlarınız saklanması gereken insanlarsa ki bir grup başkan vekili, Hdp’nin içinde Pkk’lı olanlarda olabilir ama sonuçta legal bir partidir demişken onlardan tırnak içinde söylüyorum utanmanıza çekinmenize sebep nedir, eğer bunu halk tepki gösterir diye saklama ihtiyacı hissediyorsanız daha ilk baştan halkı aldatmaya yönelik bu tavrın takdirini milletimize bırakıyoruz” şeklinde konuştu.

Arzu Aydın “Takdiri siz kadınlara bırakıyorum”

TBMM’den kadınlara da seslenen milletvekili Aydın, “takdiri siz kadınlara bırakıyorum” söylemiyle pek çok örnek sıraladı kadınların seçim hedefli değer gördüğünü vurguladı. Aydın; “Hani yaslandın mı çınar gibi sağlam olan kadınlar; size seçim hedefli değer veriyormuş gibi görünenlerin meclisteki hali pür melallerini anlatalım. Misal, AK Partide zaten uygulanan fermuar sistemi dedikleri uygulama için verdikleri teklif esnasında 23 Nisan formatında ön sıraları bir lütufmuş gibi kadın vekillere devrederek güya kadınlara değer verenleri, evlatlarımızın ayağına taş değmesin diye, de ki hor bakmayın bu durgun sele, O yetmiş bir kavme akın çıkarmış’ diyerek yola çıkan Akıncı’yı alkışlamaktan imtina edenleri, pandemide hiçbir ücret alınmadan yapılan tedavi hizmetlerini görmezden gelenleri madem her şey bu kadar kötü siz ne yapacaksınız denilince ‘Urfa fındığın başkenti’ diyecek kadar vatan coğrafyasını bilmeyenleri, bu milletin umudu doğalgaz aramaları anlatılırken daha az sondaj yapın diyerek sıralarından bağıranları, garip gurebanın yanındayız cümlesini the end diyerek bitirirken garibi kalbine yerleştiremediği belli olanları yani milletin meclisinin ağırlığını taşıyamayanların, bu milletin sorumluluğunu taşımaya mecallerinin ve gönüllerinin olup olmadığının takdirini siz kadınlara bırakıyorum.

Meclis konuşmalarında gördük ki pankart olmazsa olmaz lakin biz ruhları incinmesin diye fotoğraflarını göstermeyeceğiz ama onları, fitne ateşine odun taşıyanlara ve dostlarına hatırlatacağız. Şehit üst teğmen Abdulselam Özatak, Hakkari’li bir çocuktu 9 kardeşi vardı. Hepsini yanına aldı, okutmaya başladı, şehit düştüğünde arkadaşları anneniz sizi özlemiş diyerek memleketlerine götürdüler geride kalan 9 kardeşi, Aybüke Yalçın, şehit olduğunda 8 aylık müzik öğretmeniydi ‘varsa vicdanınızda yer bulsun beni öldürende yoktur din iman’ söylediği son türküydü.” diye konuştu.

Kartal ile karga kıssasından gönderme yaptı

Konuşmasını bir kıssa anlatarak muhalefet partilerine gönderme yapan Aydın; “Bir kartalı gagalamaya cesaret eden tek kuş kargadır. Kartalın üstüne oturur ve boynunu ısırır, ancak kartal yanıt vermez, karga ile savaşmaz, zaman ve enerji israf etmez. Sadece kanatlarını açar ve göklerde yükselmeye başlar. Uçuş ne kadar yüksekse karganın nefes alması o kadar zorlaşır ve karga oksijen eksikliğinden sersemleyerek düşer. Yani dememiz o ki, biz yükseklere uçmaya devam edelim, bırakın gerisini kargalar düşünsün” ifadelerini kullandı.