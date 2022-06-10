Arzu Aydın Tanju Özcan'ı TBMM'de eleştirdi



Haber: C. Kutay Aykan

Geçtiğimiz gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) konuşan AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın Bolu, Bolu Belediyesi ve Bolu Belediyesi Başkanı Tanju Özcan hakkında çeşitli iddia ve eleştirilerde bulundu.

İddia ve eleştirilerin temel başlıkları Bolu'ya yeni bir Kadın Doğum Hastanesi'nin yapılması, Gazipaşa İlkokulu'nun yenilenmesi, gayrimenkul satışları ve Belediye İş Merkezi, su arıtma tesisi ve kadına şiddet oldu.

Hem Bolu Belediyesi'ni hem de Bolu Belediyesi Başkanı Tanju Özcan'ı eleştiri yağmuruna tutan Aydın şu sözlerle iddialarını gündeme getirdi:

"Bolu’nun yeni bir Kadın Doğum Hastanesi ihtiyacına binaen önce mevcut yerine hastane yapılması planlanmış ancak Bolu Belediyesi mevcut alanı Meclis kararıyla yeşil alana çevirdiğinden Kalıcı Konutlar mevkiinde merkez ünite yanında planlama yapılmış. Belediye bu yer için de emsal olmasına rağmen kat yüksekliği vermemektedir. Bu konuda yargıya başvurulmuş olup sonuç beklenmektedir.

ÇOCUKLARIN EĞİTİM ALACAĞI OKULA BİLE İZİN VERMEMİŞTİR

"Aynı şekilde yıllardır eğitim veren Gazipaşa İlkokulunun yerine yeni bir okul binası yapılması için Milli Eğitim Bakanlığımız ödenek göndermiş olmasına rağmen Bolu Belediyesi aynı şekilde çocukların eğitim alacağı okula bile izin vermemiştir. Ancak ne acıdır ki Bolu’ya yapılması planlanan ödeneği hazır bu ve benzeri projelere onay vermeyen belediye, olmayan projelerinin engellendiği bahanesinin arkasına sığınıp beceriksizliğine kılıf uydurma çığırtkanlığı yapmayı da alışkanlık haline getirmiştir."

"Belediye yaptığı son bütçede gelir kalemlerinden biri olarak gayrimenkul satışlarını göstermiş, AK Parti Belediyesi tarafından kendisine emanet edilen yerlerden birinin yalnız bir kısmını 90 milyona satmıştır. Bu gelire rağmen yapacağını duyurduğu konut projesine başlayamamış, projesi bizim zamanımızda çizilen Belediye İş Merkezinde ve bedelini vatandaştan toplayarak yaptığı Zübeyde Hanım Camii’nde inşaatlar tamamen durmuştur. Yöresel ürün pazarı diye başlanan yer ise inşaat halindeyken çökmüştür.

PİS SU ARITILMADAN BÜYÜKSU'YA SALINMAKTADIR

"Daha vahim bir hal ise Bolu Merkez ilçenin 80 bin metre küplük arıtmaya ihtiyacı varken belediye yaptığı yanlış hesaplamayla 35 bin metre küplük arıtma tesisini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın ilgili kuruluşu İller Bankasından aldığı 30 Milyon TL ile 2021 yılında yapmıştır. Lakin bu hesap ve planlama hatası yüzünden hali hazırda arıtma tesisini çalıştıramamaktadır. Bu nedenle tüm pis su arıtılmadan Büyüksu’ya salınmakta olup bu durum yaklaşık 50 tane köye ve dolayısıyla çevreye zarar vermektedir. Daha da ötesi belediye görevini yapmadığı halde şahıslardan, köylerden özel idareden ve şirketlerden arıtma bedeli tahsil etmeye devam etmekte olup hem görev ihmali yapmakta hem de haksız kazanç elde etmektedir.

HASTALIKLI BİR RUH HALİ

Zira Bolu’nun yaşadıkları bu zihniyetinin nasıl hayır işlere engel olabileceğinin nasıl hastalıklı bir ruh hali içinde kadınlara psikolojik şiddet uygulayabileceğinin bariz göstergesi olarak görülmeli ve anlaşılmalıdır."

"Velhasıl-ı kelam son sözümüz hemcinslerimize olsun. CHP Genel Başkanı bir söyleminde bu seçimin kaderini kadınlar belirleyecek derken aslında satır arasında gerçek niyetini de belli etmiştir. Zira onlar sizi yalnız seçim belirleyicisi olarak gördükleri için size değer veriyorlar “mış” gibi yapmaya çalışmaktadırlar. Malum şahsın her iki olayda kadınları hedef alan söylem ve eylemleri de aslında “mış” gibi yapmanın bu zihniyetin siz biz ayrımı yapmadan tüm kadınlara yönelik aşağılayıcı bakış açısının doğrudan göstergesi olması açısından tespitimizi haklı çıkartmaktadır."

Bolu AK Parti Milletvekili Arzu Aydın'ın eleştiri ve iddiaları karşısında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın ne tepki vereceği merak ediliyor.

Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2022, 09:48