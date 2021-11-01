Arzu Aydın’a Genel merkezden görev



Haber: Aysun Beykoz

Geçtiğimiz haftalarda TBMM Dilekçe Komisyonu bünyesinde kurulan Sosyal Kooperatifçilik Kapsamında İsrafın Önlenmesine Yönelik Uygulamaların Araştırılması ve Yaygınlaştırılması Alt Komisyonu Başkanlığına seçilen AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ve İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta'nın teklifiyle AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkan Yardımcısı olarak atandı.

Arzu Aydın sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunarak “Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ve İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Leyla Şahin Usta'nın teklifiyle Genel Merkez İnsan Hakları Başkan Yardımcısı olarak atanmış bulunmaktayız. Rabbim mahcup etmesin” İfadelerini kullandı.