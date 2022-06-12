Arzu Aydın’dan Atilla Özbek’e taziye ziyareti

Haber: Erdal Tanrıverdi

Geçen hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yoğun bir program atlatıp Bolu’ya dönen AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın’ın ilk rotası Mudurnu oldu. Arzu Aydın, ilçe halkı ve esnafı ile bir araya geldikten sonra vefat eden babasının yasını tutan Mudurnu Saray Helvası fabrika işletmecisi Atilla Özbek’i makamında ziyaret ederek taziye dileklerini bizzat iletti.

AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, taziye ziyareti sonrası sosyal medya hesabından başsağlığı dileklerini takipçileri ile paylaşan Milletvekili Aydın şu cümleleri paylaştı:

“Bolu'muzun Mudurnu ilçesinde üretilen meşhur Saray Helvası fabrikasının işletmecisi Atilla Özbek Bey'e değerli babasının vefatı sebebiyle taziye ziyaretinde bulunduk. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum.”

ARZU AYDIN’IN MUDURNU ZİYARETİNDE GÖZE ÇARPANLAR

TBMM sonrası ilk ziyaretini Mudurnu ilçemizin Güveytepe köyünde gerçekleştiren AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın sosyal medya hesaplarından, “Mudurnu ilçemizin Güveytepe köyünde Vakıflar Genel Müdürlüğümüz tarafından restoresi yapılan 700 yıllık tarihi Samsa Çavuş Camii'nin hizmete girmesinin mutluluğunu hemşehrilerimizle beraber yaşadık” dedi.

Mudurnu ziyaretlerine hız kesmeden devam eden AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, “Mudurnu ilçemizde bulunan Abdurrahim Tırsi İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri tarafından düzenlenen fotoğraf yarışması ödül töreni ile bilim fuarına katıldık. Bu vesileyle tüm öğrencilerimize eğitim ve öğretim hayatlarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Mudurnu ziyaretinin diğer durağı ise Mudurnulu bir esnafa oldu. Milletvekili Aydın sosyal medya hesabından, “Mudurnu'da işletme açan Mert ve İbrahim Şahin kardeşlere iş yerlerinin hayırlı olmasını temenni ediyor, bereketli kazançlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın’ın bir sonraki ilçe ziyaretinin neresi olacağı merak ediliyor.