Arzu Aydın’dan iki ilçeye müjde

Haber: Volkan Yılmaz

AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, partisinin merkez ilçe 7.olağan kongresinde yaptığı konuşmada Kıbrıscık ve Seben ilçelerine müjde verdi. Bu iki ilçede yapılması planlanan aile sağlığı merkezlerinin Cumhurbaşkanlığı programına girdiğini ve yapımına başlanacağını söyledi. Aydın konuşmasında “Hamdolsun biz kongrelerimizde söze başkaları gibi kendi partilerinin kongrelerinde diğer partileri veya onların yöneticilerini eleştirerek başlayacak değiliz. Elbette yaptığı veya yapacağı bir şey olmayanların anlatacak konu bulamamalarından sadık olan bu durumu da anlayışla karşıladığımızı ifade ediyoruz. Biz bu manada Bolu’ya Cumhurbaşkanlığı yatırım programına giren ve bugün itibariyle planlama aşamasına da geçen Kıbrıscık ve Seben ilçelerimizde yapımına başlanacak olan Aile Sağlık Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezlerinin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Elbette tüm yatırımlarda olduğu gibi bu yatırımımı da başta Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği katkısı geçen tüm parti büyüklerimize, bakanlarımıza bir Bolulu olarak teşekkürü borç biliyoruz” ifadelerini kullandı.