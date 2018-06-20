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20 Haziran 2018 Çarşamba
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    • Arzu Aydın’dan Mega Endüstri Bölgesi açıklaması

    Küçük Sanayi’de Partililerle birlikte yaptığı seçim çalışmasında Bolululara çağrıda bulunarak, destek isteyen AK Parti Milletvekili Adayı Arzu Aydın; “Ülkemizin 5 bölgesinde Mega Endüstri Bölgeleri kuruluyor. Bunların içerisinde Bolu’muzda var. Bu proje 100 bin kişiye istihdam sağlayacak” dedi.

    20 Haziran 2018 Çarşamba 17:13
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    Arzu Aydın’dan Mega Endüstri Bölgesi açıklaması

    Haber: BMA

    24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala çalışmalarını bugün Küçük Sanayi Sitesinde devam eden ettiren AK Parti Milletvekili Adayı Arzu Aydın, kalabalık bir parti grubuyla Küçük Sanayi’ye çıkarma yaptı. Aydın; Küçük Sanayi’deki esnaflardan ve Bolulu vatandaşlardan, 24 Haziranda yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesi “Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet, Güçlü Türkiye” için AK Parti’ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek istedi.

    AK Parti Milletvekili Adayı Arzu Aydın, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı “Sanayide Milli Atılım” projesi ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Aydın, yaptığı açıklamada; “Bugün Küçük Sanayi sitesindeki esnaflarımızla buluşmak için geldik. Tüm teşkilatımızla birlikte esnaflarımızı ziyaret ediyoruz. Rahmet altındayız, bereketini de inşallah 24 Haziran’da alacağımıza inanıyoruz. Sanayi esnafımızda biliyor, Başbakanımızda Bolu’ya geldiği zaman, yeni sanayi sitesinin temelini attı. Esnafımız bundan dolayı çok memnun. Bu kapsamda yine, Sayın Cumhurbaşkanımız ülkemizin 5 bölgesinde Mega Endüstri Bölgelerinin kurulacağını, bu kapsamda da 100 bin kişiye istihdam sağlanacağını, Türkiye’ye sanayi ve teknoloji de sınıf atlatılacağını tekraren duyurdu. Bolu’da bu Mega Endüstri Projesinin uygulanacağı yerler arasında. Bu Mega Sanayi Projeleri içine; sağlık turizmini ve yine Turizm alanındaki gelişmeleri ve yatırımları içine alacak şekilde genişletilerek Bolu’da da varlığını devam ettirecektir. Mega projeleri kapsamında ilk aşamada 45 milyar yatırım, 35 bin kişiye iş imkanı doğacak. Bütün sanayi projelerinin tamamlanmasıyla 100 bin kişiye iş imkanı sağlanacak ve 140 milyar lira yatırım yapılacağı bir alan oluşturulacak. Bolumuzun da bu Mega Projesinden yararlanması için, bizde Bolu Milletvekilleri olarak elimizden gelen gayreti göstereceğiz” diye konuştu.

    Anahtar Kelimeler: Küçük, Sanayi’de, Partililerle, Birlikte, Yaptığı

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