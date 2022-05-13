Haber: C. Kutay Aykan

Tanju Özcan sorunun çözülmesinden sonra kamuoyuna bir açıklama yaptı. Özcan’ın yaptığı açıklamaya Bolu Milletvekili Arzu Aydın’dan yanıt geldi.

Tanju Özcan ve İsmail Candan bir araya geldi

Bolu belediyesinden yapılan açıklamada; “Bolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz gün Çakmaklar Mahallesi Mezarlığı’nda başlatılan yol açma çalışmaları esnasında yaşanan talihsiz olayla ilgili olarak Bolu Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcan Çakmaklar Mahallesi Muhtarı İsmail Candan ile Başkanlık makamında bir araya gelmiştir.” denildi.

Buluşmada açılması planlanan yeni yol ve yaşanan sorunun giderilmesi ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğu belirtilerek; “Bolu Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcan, Mahalle Muhtarı Candan’ın taleplerini dinlemiş, akabinde yolun geçeceği güzergâhta tekraren detaylı inceleme yapılması talimatı vermiştir. Muhtar Candan’ın nezaretinde bölgeye giden ilgili personellerin yaptıkları detaylı inceleme sonucunda, yolun açılmasında herhangi bir sorun olmadığı konusunda mutabık kalınmıştır” ifadelerine yer verildi.

Yeniden yol çalışmasının başlatıldığı da ifade edilerek; “Bunun üzerine Bolu Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcan ve Çakmaklar Mahallesi Muhtarı İsmail Candan arasında yapılan ikinci görüşme neticesinde güzergâhta yol çalışması yeniden başlatılmıştır. Bölgedeki trafiği ve ulaşımı kolaylaştıracak bu kritik yolun, şimdiden Çakmaklar Mahallesi’ne ve Bolu’ya hayırlı uğurlu olmasını dileriz. Son olarak bu olaydan siyasi rant devşirmeye çalışanları da kınıyor, ‘yazıklar olsun’ diyor ve kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.” açıklaması yapıldı

Arzu Aydın’dan yanıt gecikmedi

Bolu Belediye Başkanlığı tarafından yapılan açıklamanın ardından Ak Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın karşı bir açıklama yaparak Tanju Özcan’a cevap verdi.

Bolu Belediye Başkanlığı tarafından yapılan açıklamanın büyük bir kısmına katılıyor, hemşerilerimizle uzlaşma zemini buldukları için teşekkür ediyoruz.

Çakmaklar Mezarlığı'ndaki temel mesele zaten yolun açılmasını engellemek değil aksine mezarlığın tekraren `Detaylı İncelemesi’ni sağlamaktı. Mahalle sakinlerinin çağrısı üzerine geldiğimiz ilk anda da ifade ettiğimiz gibi amacımızın siyasi polemik oluşturmak olmadığı o anda canlı yayın yapan bir çok yerel basınımızca kayıt altına alınış ye hemşerilerimizle paylaşılmıştır. Nitekim geldiğimiz noktada Muhtarımız ye mahalle sakinleri ile aynı dili konuşuyor olmamız sonuç vermiş; 2. kez `detaylı inceleme' yapıldığı Bolu Belediye Başkanlığı tarafımdan açıkça ifade edilmiştir. Basit eylemlerin, engellemelerin ye şov girişimlerinin kimin işi olduğunu her kesimden hemşerimizin zaten bildiğini ifade ediyor; meseleyi manipüle ederek siyasi rant devşirdiğimizi iddia edenleri kınıyor, yazıklar olsun diyor ye kamuoyunun takdirine bırakıyoruz” ifadeleri kullanıldı.