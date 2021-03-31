Arzu Aydın’ın sözlerine CHP’den tepki

Haber: N. Halid Altundal

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu, Bolu Muhtarlar Derneği Genel Kurulunda AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan arasındaki siyasi atışma hakkında açıklamalarda bulundu. CHP Merkez İlçe Başkanı Türkoğlu açıklamasında Milletvekili Arzu Aydın’ın sözlerine değinerek eleştirilerde bulundu.

Türkoğlu yaptığı açıklamada, “AKP Bolu Milletvekili Sayın Arzu Aydın dün Öğretmenevinde Türkiye Muhtarlar Derneğinin Bolu Şubesinin Genel Kurulunda yaptığı konuşmayı salondaki diğer katılımcılarla beraber dinledim. İlk önce şunu ifade etmek istiyorum ki AKP ve AKP’li Milletvekilleri, Sayın Arzu Aydın’ın ifade ettiği gibi Aziz Milletimizin bütününü kapsayan bir anlayışa sahip değil. AKP Bolu Milletvekili Sayın Arzu Aydın’ın ifadeleri Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kurduğu ‘Ya taraf olursun ya bertaraf’ cümlesi ve partisinin icraatları ile çelişiyor. Bugün Kamu Kurumlarında her hangi bir işini yaptırmak isteyen vatandaşımıza ‘AKP’nin il ve ilçe Başkanlıklarına uğramak, hatta üye olmak zorundasın’ denildiğini hepimiz gayet iyi biliyoruz. Bırakın Kamu Kurumlarına alınacak personeli, İŞKUR üzerinden mevsimlik işçi olarak Kamu Kurumlarında çalışacak insanımıza bile AKP’ye üye olmayı şart koşulduğu su götürmez bir gerçek” dedi.

“ADAY OLMASINI ÖNERİYORUM”

“Kendisini arayan her Bolulu hemşerimizin telefonuna cevap verdiğini, partisini sormadan, iktidar partisinin milletvekili olduğunu vurgulamadan, partisine üye olmayı şart koşmadan yardımcı olmaya çalıştığını ifade eden Bolu Milletvekili Sayın Arzu Aydın kutluyorum” diyen Türkoğlu ayrıca, “Bolu Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcan’ın da milletvekilliği sürecinde aynı şekilde çalıştığına tanık oldu. Sayın Tanju Özcan’ın milletvekilliği döneminde Bolu’da yaşayan ve kendisini arayan herkesin sorunu ile ilgilenmesi, her telefona cevap vermesi, Belediye Seçimlerinde farklı partilere gönül veren, üye olmuş yurttaşlarımızdan da oy almasına ve seçimleri büyük bir farkla kazanmasına vesile olmuştur. Tanju Beyden daha başarılı olduğunu ve Bolu’da yaşayan herkesin milletvekili olduğunu ifade eden Sayın Arzu Aydın’a bir sonraki Yerel Seçimler de partisinin Belediye Başkan adayı olmasını öneriyorum” ifadelerini kullandı.

“GENEL BAŞKANIMIZ KETENLER’E GİTMEDİ AMA MUHTARI İLE GÖRÜŞTÜ”

Aydın’ın konuşmasındaki CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik sözlerine de karşılık veren Türkoğlu şunları söyledi: “AKP Bolu Milletvekili Sayın Arzu Aydın konuşmasın da Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun Bolu ziyaretinde ‘Muhtarlarımıza sekreter verilsin’ önerisine de değinerek ‘… Bakın özel sekreter de verelim ama sorun nerede? Sorun benim Ketenler köyümü bilmeyen ana muhalefet partisi lideridir. Ketenler köyünü bilmiyor. Neden? Oradaki 10-15 haneyi de bilmiyor. Eğer bilse, eğer onun gibi köyler olduğunu, onun gibi mahalleler olduğunu bile, eğer bak muhtarlığın İstanbul’daki büyük şehirlerdeki mahallelerde, Ankara’daki, İzmir’deki büyük şehirlerdeki mahallelerde yapılan muhtarlık olmadığını bir bilse o zaman oralarda özel kalem olmayacak denir…’ cümlelerini kurmuştur. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Ketenler Köyüne gitmedi, ama Bolu ziyaretinde Ketenler Köyü Muhtarı Sayın Fikret Özen ile konuştu. Muhtarımızın söylediği cümleleri dinledi, not aldı ve kendi düşüncelerini paylaştı. Ketenler Köyünün 10-15 hane olduğunu gayet iyi biliyor. Tıpkı AKP iktidarının diplomalı işsizler haline getirdiği milyonlarca genç olduğunu bildiği gibi. Genel Başkanımızın Muhtarlara sekreter önerisinin temelinde sadece muhtarlarımızın iş yoğunluğu yok. Diplomalı işsiz gençlerimize iş olanağı oluşturma umudu var. AKP Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Ketenler köyünü biliyor mu? Bilmiyorum! Ama Sayın Arzu Aydın’ın AKP’nin iktidarda bulunduğu 19 yılda köylümüzü, çiftçimizi bankalara borçlandırıp, üretemez hale getirip şehirler de Asgari Ücret ile iş arar duruma getirdiğini bilmiyor. Ketenler’de kalan o 10-15 hanenin ise belli bir yaşın üzerinde olan, evinden, bağından bahçesinden, tarlasından kopamayan büyüklerimiz olduğunu bilmiyor. “