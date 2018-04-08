Haber: Kasım ŞAHİN

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığı 5. Olağan Kongresi Karaçayır’daki Belediye Nikah Salonunda gerçekleştirildi. Geniş bir katılımla gerçekleşen kongreye AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Bolu Milletvekilleri Ali Ercoşkun, Fehmi Küpçü, Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Belediye il özel idare meclis üyeleri, Karacasu Belediye Başkanı Celal Beydili, Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ, Yeniçağa Belediye Başkanı Recai Çağlar, Gençlik Kolları, İlçe kadın kolları başkanları ve 600 delege ile çok sayıda partili kadın üye katıldı.

Divan Başkanlığını Serpil Kavrak’ın yaptığı kongrede divan başkan yardımcılığını Hacer Canbaş ve katip üyelikleri ise Hülya Arslan, Selma İnan ve Serap Yıldırım Çığrılı yaptı. 3’ncü dönem tekrar başkanlığa tek aday gösterilen Arzu Aydın, yaptığı konuşmayla salondakilerin gözyaşlarını dökmesine neden oldu.

600 delegenin katıldığı AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı ve listeye girenlerin isimleri ise şu şekilde oluştu;

İl Yönetim Kurulu Listesi

Arzu Aydın(Başkan), Arzu Güler, Ayten Akalın, Azize Arslan, Canan Akbay, Canan Koparan, Dilek Aydemir, Elif Şeyda Ergin, Elif Yılmaz, Ümmühan Fatma Afat, Fatma Akgül, Fatma Yılmaz, Filiz Yarız, Hilal Yalçınkaya, Kamile Cengiz, Melek Akgül, Meral Arslan, Mine Bayram, Neşe Akalan, Nurbil Kazan, Nimet Alkan, Özlem Kabadayı, Seda Yardımcı, Sema Durak, Senem Aydın, Şaduman Konuk, Şaziye Turan, Vildan Özel, Yasemin Caner Yüksel, Zeliha Deniz Olkay

İl Yönetim Kurulu Yedek Listesi

Nurhan Temel, Naciye Çevik, Şule Duru, Aynur Aydoğan, Ebru Aydın, Derya Karabıyık, Güllü Turhan, Aynur Akalın, Sevda Aras, Sevgi Gülen, Huriye Özel, Mürvet Türkan, Sevim Dereli, Tuba Bulut, Ayşe Karataş

Üst Kurul Delege Listesi

Arzu Aydın, Serap Yıldırım Çıgrılı, Emine Memiş, Hülya Aslan, Hesna Çakmak Ersoy, Canan Akbay

Yedek Delege Listesi

Selmin Cerlet, Fatma Demiröz, Macide Yalçın, Fatma Pınarcı, Arzu Güler, Özlem Kabadayı