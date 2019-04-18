Arzu Güler görevden alındı



Genel Merkez görevden aldı

Son günlerde Bolu Belediyesi’nden maaş aldığı için Türkiye gündeminde tepkilerin odağı haline gelen AK Parti Bolu İl Kadın Kolları Başkanı Arzu Güler’in görevinden alındığı iddia edildi.

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın ulusal yayın yapan bir gazeteye verdiği demeçte AK Parti Bolu İl Kadın Kolları Başkanı Arzu Güler hakkında ortaya attığı iddialar hem yerel hem de ulusal gündemde geniş yankı uyandırmıştı. Başkan Tanju Özcan'ın “Belediyeden maaş alıyor, ama ne iş yaptığını bilmiyoruz” diyerek gündeme taşıdığı konunun ardından Kadın Kolları Başkanı Arzu Güler, gazetemize yaptığı açıklamada belediyede çalıştığı iddiasını doğrulayarak işinden istifa ettiğini söylemişti.

Ulusal gündemde ve sosyal medyada büyük tepki toplayan Arzu Güler’in AK Parti Genel Merkezi tarafından Bolu İl Teşkilatına verilen talimatla görevinden alındığı iddia edildi. Söz konusu iddia ile alakalı olarak AK Parti Bolu İl Başkanlığından henüz resmi bir açıklama ise yapılmadı.

Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2019, 01:17