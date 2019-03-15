Aşağısoku Mahallesi Muhtarlığına kadın aday

Haber: Esra Öztürk

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Seçimler için ilimiz merkez Aşağısoku Mahallesi’nde ise ilk defa bir kadın aday muhtarlık için yarışacak. Uzun zamandır Aşağısoku Mahallesi’nde ikamet eden Ayten Çilesiz muhtar adayı olduğunu açıkladı.

AŞAĞISOKU DA İLK KADIN ADAY

Muhtarlığa aday olan Ayten Çilesiz yaptığı açıklamada, “ Mahallemizde 3 erkek adayın olduğunu ancak mahallemizin bayanları kendilerine bayan muhtar arzu ettiklerini ve onların destekleriyle aday olmaya karar verdiğini mahallemizi ekibimizle 2023 vizyonuna taşımayı hedeflediklerini ve kendilerine güvendikleri için muhtar adayı olmaya karar verdim. Başarabileceğime, güzel hizmet vereceğime eminim. İnşallah muhtar olarak seçilirsem mahallemizin hanımlarımızın ve çocuklarımızın, ihtiyaç sahiplerinin, hastalarımızın her zaman yanında olacağım” dedi.

Adaylığı konusunda en büyük desteği eşi ve çocukları ve mahalleli bayanlardan aldığını ifade eden Çilesiz, ayrıca adaylığını açıklamasının ardından çok olumlu dönüşler aldığını, herkesin başaracağına, yapabileceğine inandığını ve bu desteklerin kendisine daha da güven verdiğini söyledi.