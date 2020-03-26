Aşağısoku’da intihar girişimi

Haber: N. Halid Altundal

Olay akşam saatlerinde Aşağısoku Mahallesi’nde bulunan bir binada gerçekleşti. Enes K. isimli bir vatandaş bin TL alacağı olduğunu iddia ettiği avukatın ofisinin bulunduğu binanın çatısına çıktı. Enes K.’yi çatıda gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Enes K. parasının verilmemesi durumunda atlayacağını söyleyerek intihar girişiminde bulundu. Polis ekiplerinin 45 dakika süren çabasının ardından Enes K. ikna edildi. Polisler eşliğinde aşağı inen Enes K. ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.