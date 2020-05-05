Asaleten atamaları yapıldı

Haber: N. Halid Altundal

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında kararlar Resmi Gazetenin 5 Mayıs 2020 tarihli gazetesinde yayınlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı yayımlanan atama kararlarına göre, kaymakamlık kursunu başarı ile bitiren toplam 97 kaymakam adayının asaleten ataması yapıldı. Bu kapsamında ilimiz Mengen, Mudurnu ve Yeniçağa Kaymakamlıklarına da atamalar gerçekleştirildi. Karara göre Mengen Kaymakamlığına Betül Büyükkılıç, Mudurnu Kaymakamlığına Muhammed İkbal Yelek, Yeniçağa Kaymakamlığına Nurhalil Özçelik resmen atanmış oldu.